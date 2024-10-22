原标题：骨干电网输电通道大规模卫星巡视首次实现

科技日报讯 （记者张晔）10月20日，记者从国网江苏省电力有限公司获悉，该公司组织完成骨干电网输电通道卫星巡视和隐患普查工作，覆盖270余条500千伏及以上输电线路，巡视距离超1.5万公里。这是我国首次实现骨干电网输电通道大规模卫星巡视。

记者了解到，我国骨干电网通常由500千伏及以上电网组成。作为用电大省，江苏骨干电网输电通道总长度已经超过1.5万公里。

一直以来，骨干电网输电通道隐患普查工作主要依靠人工巡视，1.5万公里线路至少需要100人同时巡视15天才能完成。随着电力巡检无人机的技术进步，电力巡检人员通常依靠无人机开展输电通道的精准巡查，但受地理环境等因素限制，也难以开展大范围巡视。为此，国网江苏省电力有限公司探索利用卫星遥感、人工智能识别等技术，对超过1.5万公里的骨干电网输电通道进行大规模卫星巡视。

“我们获取卫星遥感数据后，依靠自主研发的卫星巡视隐患识别系统，自动解译并生成输电通道卫星图像。系统利用人工智能算法识别图像上的各类隐患，锁定隐患位置后，自动生成精准核查工单，从而实现大规模卫星巡视。”国网江苏省电力有限公司电力科学研究院输变电技术中心主任杨景刚介绍。

大规模卫星巡视仅需10名技术人员约10天就能完成隐患普查任务，工作效率约为人工巡视的15倍。“通过首次大规模卫星巡视，我们已经梳理出400余条骨干电网输电通道的高风险隐患。电力巡检人员通过系统下发的精准核查工单，联动无人机、远程监控等装备进行隐患处置，相当于给我们的骨干电网做了一次‘全面体检’。”国网江苏省电力有限公司设备部副主任吴强说。

另悉，卫星巡视在灾害天气后的电网抢修恢复上作用巨大，30分钟便可精准定位影响范围并提出处置建议，较人工排查方式效率提高10倍以上。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经