人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

基于大模型的搜索引擎给科研按下“加速键”

刘 霞
2024年10月22日08:55 | 来源：科技日报
小字号

原标题：基于大模型的搜索引擎给科研按下“加速键”

随着人工智能（AI）技术蓬勃发展，许多基于大型语言模型的搜索引擎如雨后春笋般涌现。它们试图通过整理大量文献，提炼研究论文的精髓等，帮助科研人员提升工作效率，加速科研进程。

英国《自然》网站在近日的报道中指出，尽管这些AI驱动的科研搜索引擎“各有其美”，但鉴于AI本身会产生“幻觉”，可能生成不准确或误导性信息，科学家们在使用这些搜索引擎时，需保持警惕。当然，在确保信息的准确性方面，这些AI工具的提供者责无旁贷。

科研搜索引擎应运而生

对科研人员来说，搜索和阅读科研文献可谓“家常便饭”。但是，传统的文献搜索往往耗时费力，难以高效获取最新研究成果。基于AI的科研搜索引擎正是瞄准科研人员的这一“痛点”，提供精准助力。

目前，最受科研工作者青睐的AI科研搜索引擎当属Elicit、Consensus和You这三款。它们各显其能，为科学家整理文献综述提供了极大便利。

当用户向Elicit抛出一个研究问题时，它会呈现相关论文的列表，并附上关键科学发现的摘要。在此基础上，用户可以进一步询问与特定论文有关的问题，还能根据期刊或研究类型进行筛选，让文献检索更加顺畅。

而Consensus则致力于引领研究人员深入了解某一主题的各种科学信息。针对一个特定的问题，该工具会提供一个“共识量表”，清晰展示各篇科学论文对该问题的看法。研究人员可以选择性阅读论文的摘要。该公司首席执行官艾瑞克·奥尔森表示，尽管该工具不能取代对论文的深入探究，但对快速筛选研究确实有用。据欧洲新闻网今年1月报道，该搜索引擎目前聚焦六大主题：经济学、睡眠研究、社会政策、医学以及心理健康和保健品。

You则为用户提供了探索研究问题的不同方式。例如，其“天才模式”能以图表形式直观呈现答案。上个月，You又推出了一款“多人游戏工具”，让研究人员能够携手合作，共享定制的AI聊天工具，自动完成事实核查等任务。

据爱思唯尔官网报道，该公司于今年4月正式发布了斯高帕斯（Scopus）AI。它以当今世界最大的文摘和引文数据库Scopus中的数据为基础，结合生成式AI和大型语言模型技术，以及丰富的内容，为科研人员提供简明且可信赖的研究主题摘要，并支持“进一步探索”、自然语言查询和“思维导图演示”等功能。

总部位于伦敦的研究分析公司Clarivate于9月推出了基于AI的研究助手。这款工具使用户能够快速搜索Web of Science数据库。研究人员只需输入研究问题，便可查看相关的摘要、主题和引文图。引文图展示了每项研究引用的论文，可帮助研究人员快速识别关键文献。该AI工具还可用不同语言总结论文摘要。

针对专业领域的AI搜索引擎也开始涌现，BioloGPT就是其中“翘楚”。它能为生物学问题提供精炼而深入的答案。

功能表现各有千秋

哪款AI科研搜索引擎最佳？这完全取决于用户的具体需求。

例如，当科研人员需要了解某个话题的共识程度或意见的多样性时，Consensus或是最佳选择。

面对繁杂的海量数据，研究人员可利用Elicit聚焦自己的研究兴趣。Elicit能像一位精明的筛选师，剔除不相关的论文，让研究人员能更深入探索更相关且真正有价值的论文。

这些AI搜索工具不仅能帮助研究人员节省大量时间，还让他们的工作质量显著提升，创造力得以激发，甚至为他们找到了减轻工作压力的妙招。

但也有专家对于向学生介绍这些AI搜索工具持谨慎态度。他们认为，虽然这些工具很强大，但也可能会让学生陷入对学术研究的误解。因此，教学生如何批判性地看待这些工具，培养他们“慧眼识珠”的能力也同等重要。

“幻觉”现象值得警惕

当下，人们对主流AI聊天机器人（如ChatGPT）输出内容的准确性深感担忧，原因在于这些机器人偶尔会出现“幻觉”。机器人的幻觉是自然语言生成领域的一个术语，指AI模型会生成一些看似合情合理，实则子虚乌有的文本片段。这些文本可能充斥着虚假的信息、自相矛盾的逻辑，甚至毫无意义的言辞。

很多用户都曾表示，他们发现，AI研究工具在使用过程中，常常会犯下一些错误，比如编造统计数据、歪曲引用论文，甚至带有偏见等。

对此，开发人员已采取了一系列措施，以提升AI的准确性。

Elicit公司主管詹姆斯·布雷迪表示，他们对信息的准确性极为重视，正在运用多个安全系统来严格核查答案中的错误。还有专家指出，Web of Science数据库的AI工具拥有“坚实的防护网”，能够有效屏蔽那些欺诈性和有问题的内容。她提到，在软件开发最后的测试阶段，该团队与约12000名研究人员携手合作，整合了用户们的反馈结果。

尽管这种反馈改善了用户体验，但“幻觉”仍有可能出现。AI搜索工具在人类提供的反馈中不断学习成长，希望为人类提供一个满意的答案。因此，它们可能会自行填补那些原本不存在的信息空白。

有AI研究人员认为，AI科研搜索工具能为科研提供助力，但前提是科学家对生成的信息予以验证。

正如BiologGPT创始人科勒·兰巴登所指出的，要成为一名优秀的科学家，很重要的一点是，对一切持怀疑态度，包括你自己的研究方法。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：高端化本土化齐驱 中国品牌这样“走出去”
　　欧洲杯赛场，中国造VAR显示屏帮助裁判精准判罚；巴黎奥运会期间，国产户外LED大屏助力节能减排；2024德国柏林国际消费电子展（IFA2024）上，中国品牌为全球消费者提供智慧家居解决方案…… 近年来，越来越多中国品牌主动“走出去”，加速融入世界市场，服务全球消费者。在这个过程中，中国家电品牌坚持技术创新，持续擦亮品牌底色。…
能源转型向新而行 厚植高质量发展绿色底色
　　近年来，我国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展。 我国能源低碳转型步入“快车道”，能源供给新体系加快构建，为经济发展注入强劲动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部