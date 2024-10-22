原标题：耐高温、可机械化制种水稻培育成功

科技日报讯 （记者俞慧友）记者10月18日从湖南省杂交水稻研究中心获悉，湖南省农学会日前组织由中国工程院院士柏连阳为组长的专家组，在长沙市浏阳北盛展示基地，对湖南杂交水稻研究中心、湖南农业大学等单位培育的杂交水稻品种粒两优8022、骥两优1126耐高温表现以及高温条件下杂交机械化制种进行现场考察与评议。专家组一致认为，团队研发的耐高温水稻亲本、耐高温杂交稻品种以及品种在高温条件下全程机械制种技术均表现良好。

为应对全球变暖以及持续高温气候可能对农作物生产带来的不利影响，湖南杂交水稻研究中心、湖南农业大学等单位开展了长期的耐高温水稻育种及制种攻关。截至目前，团队已成功培育出卓两优1126、缘两优968、粒两优8022、骥两优1126等耐高温水稻品种。

为研究可使水稻制种在持续高温气候下保持性状稳定的技术体系，团队选取了骥两优1126和粒两优8022杂交制种亲本，并将其生殖生长期全程控制在高温条件下。团队采用宽行比模式制种，利用激光平地机平地、母本飞机直播和父本机插的模式播种。在收割期，团队对母本依然采用传统收割机收割，父本则通过应用自主研制的专用父本清除机进行收割。

通过田间考察，专家组评价，种植的水稻品种的父本与母本生长正常，植株整齐一致，无明显病虫害迹象，且试验中展示的耐高温品种结实率均在80%以上。专家组选取了粒两优8022父母本行宽比为60厘米∶200厘米的丘块进行实割测产，结果显示，制种产量达每亩216.5公斤。

专家组认为，这些品种及机械化制种技术的推广应用，有望助力我国水稻种植和粮食生产应对全球气候变暖和持续高温气候的挑战，保障我国粮食安全。专家组建议继续开发并在适宜区域大力推广。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经