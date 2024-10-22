欧阳易佳

“生态园太美了，骑车的时候还可以看风景。”深秋时节，大庆油田万亩“零碳”生态园区，水面波光粼粼、周围绿树成荫，年仅8岁的最小骑行者王晓圆脸上洋溢着笑容。

在“零碳”生态园的绿色共享小屋内，孩子们兴奋的声音此起彼伏，“快看，这是蝴蝶和蜻蜓的标本”“这是凌霄花的标本”……近30名小朋友在大庆油田碳中和生态园开启绿色研学之旅，在寓教于乐中学到了自然知识。

增加“绿色储值”、积蓄“生态价值”、共享“发展颜值”。就在“零碳”生态园区不远处，记者看到，“我为碳中和种棵”大庆会战林内，樟子松、云杉、铺地柏等树木迎风飘扬。

“大庆会战林吸收新的设计理念，将复层、混交、生物多样性等因素统筹考虑，模拟形成防护功能与生态质效兼具的自然群落。目前，一期成活率达 90%，二期正按计划有序实施。”中国石油质量健康安全环保部高级专家柳军说。

“2022年3月10日，我们与中石油联合发起‘我为碳中和种棵树’公益活动，引领公众树立生态文明理念、参与生态文明建设。”中国绿化基金会项目一处处长杨頔介绍，项目计划为期5年，使用募集资金已经在大庆油田、长庆油田、新疆油田、玉门油田等地种植林地4500余亩。

播种绿色希望，共筑绿色长城。在甘肃省庆阳市华池县南梁镇，曾经漫天黄沙人迹罕至的荒山，变为远近闻名的“红色南梁林”，成为革命老区能源经济与绿色发展协同共赢的亮丽名片；在新疆维吾尔自治区克拉玛依市农业综合开发区内，“石油创业林”里种植了5.3万株樟子松、胡杨等乔木，3.3万株紫丁香、柽柳等灌木；在玉门油田老君庙采油厂，“石油摇篮林”健康生长于这片“风吹石头跑、遍地不长草”的不毛之地，成为戈壁上的“绿洲”。

截至2024年10月12日，累计获得捐款总金额达4697万余元，第三期林地建设项目（1968亩）已经开始方案设计。

柳军说，作为“互联网+全民义务植树”公益活动，“我为碳中和种棵树”不仅点燃了公众的绿化热情，更激发了社会各界对碳中和目标的深切关注与积极参与。

中国石油质量健康安全环保部副总工程师孙长玉表示，下一步，将进一步加强生态文明建设社会动员，广泛传播生态价值理念，引导广大群众自觉践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，让天更蓝，山更绿、水更清、环境更优美。

(责编：郭思邈、高雷)

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