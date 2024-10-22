人民网记者 黄盛

在北京，针对专精特新企业高质量发展，推出提升科技创新能力、加强财税金融支持、加大人才引进培育等八个方面提出了27项具体措施，形成政策合力。

在湖南，专精特新中小企业“一月一链”投融资对接会，汇聚起投资机构代表、专精特新中小企业负责人、当地工信部门代表，为专精特新企业提供融资路演平台。

在广西，强化财政金融联动，降低专精特新企业融资成本，加大科技金融领域信贷支持力度，增强金融普惠性。2024年1月至8月，“桂惠贷”投向专精特新企业76.46亿元、同比增长32.86%。

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当下，我国各地区聚焦专精特新中小企业发展，用股权融资做引导、债权融资做增信、资本市场做培育，扎实开展融资促进工作，积极搭建政府与企业、资本与专精特新中小企业的交流平台，促进产业与资本高效对接，形成政府—企业—金融机构的常态化协同联动，引导和促进金融资源更多、更快、更好、更优惠地流向专精特新中小企业。

如何进一步完善专精特新中小企业融资服务体系？对此，北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署了战略合作协议。根据战略合作协议，北交所、全国股转公司与工业和信息化部将加强协同联动，从制度对接、企业培育、工作衔接三个方面开展合作，形成促进专精特新中小企业发展的合力。

具体来看，深化促进专精特新中小企业发展的制度对接，加强挂牌上市和专精特新培育等制度对接，支持优质专精特新中小企业在北交所、新三板上市挂牌，助力专精特新中小企业用好发行融资、并购重组、股权激励等资本市场工具实现高质量发展。强化促进专精特新中小企业发展的培育服务，发掘一批在产业链上发挥重要作用的专精特新中小企业，共同实施专精特新中小企业融资促进行动，推动资本更好赋能专精特新中小企业，突出支持新质生产力企业发展。建立促进专精特新中小企业发展的工作衔接，建立信息共享和专人对接机制，推进产融全方位对接，协同开展专精特新主题宣传和交流活动，全面提升专精特新中小企业服务质效。

业内人士表示，2023年2月，全面注册制正式实施，为包括“专精特新”在内的各类企业提供了更加公平、公正、透明的融资环境。2023年9月，北交所“深改19条”正式发布，以优化发行上市制度安排、扩大投资者队伍、持续丰富产品体系等为重点改革方向，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。在此背景下，专精特新挂牌企业的数量明显增加，IPO融资和定增融资占比进一步提升。

数据显示，截至目前，工业和信息化部已培育1.46万家专精特新“小巨人”企业、14.1万家专精特新中小企业。北交所共有上市公司254家，国家级专精特新“小巨人”占比超一半。

今年10月20日，北交所、全国股转公司发布了《北京证券交易所 全国股转公司中小企业专精特新发展综合服务行动计划》，将从加强对专精特新中小企业的培育服务，强化对专精特新中小企业的审核支持，促进专精特新中小企业高质量发展、助力专精特新中小企业获得更多金融资源等多方面，进一步提升对专精特新中小企业的服务质效。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为，随着专精特新中小企业相关新政策接连释放，未来有望进一步推进北交所、新三板高质量发展，支持更多代表新质生产力发展方向的优质企业上市发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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