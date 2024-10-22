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产业观察：目标“5万亿”，循环经济驶入“快车道”

人民网记者 王震
2024年10月22日09:10 | 来源：人民网
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“国家队”为何下场“收废品”？

10月18日，中国资源循环集团有限公司成立。这是我国第98家央企，也是资源循环利用产业首支“国家队”。

当前，我国大力开展“两新”行动，加快淘汰落后设备产品。加快推动资源循环利用、变“废”为“宝”，是其中关键一环。

一组数据显示：近5年来，我国平均每年产生废旧手机超4亿部；2023年有8000万台电视、6000万台空调面等家电需要淘汰；2025年新能源汽车动力电池回收量预计达到120万吨……

数量惊人的废弃资源流向何处？如何回收处理？这些问题备受关注，背后更是一个万亿级的“风口”。

发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年，资源循环型产业体系基本建立，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

赛迪顾问发布的报告显示，2023年，我国资源循环利用产业规模达40774.4亿元，同比增长13.1%。由此测算，实现“5万亿”目标，产业规模仍需保持每年两位数增长。

今年以来，我国陆续出台了一系列政策举措，从顶层设计到配套政策，再到组建“国家队”，加快推动循环经济驶入“快车道”。

2月，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，提出加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系；3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施回收循环利用行动，推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”。

此次组建的“国家队”，将承担打造全国性、功能性资源回收再利用平台的重要任务。从具体业务看，涵盖线下资源回收网络建设、消费品回收和以旧换新、废旧电池、退役风光电设备回收……

同时，针对当前存在的重点行业资源产出效率不高、回收利用规范化水平低等问题，有望进一步畅通资源循环利用链条，打造全国性、功能性的资源回收再利用平台。

(责编：罗知之、高雷)
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