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2024年世界城市日中国主场活动将在威海、上海两地举办

2024年10月22日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月22日电 （记者王仁宏）10月21日下午，2024年世界城市日中国主场活动新闻发布会在北京举行。据悉，由住房城乡建设部、山东省人民政府、上海市人民政府与联合国人居署共同主办的2024年世界城市日中国主场活动将于10月26日-31日在威海市、上海市两地举办。

2013年，我国推动联合国将每年的10月31日设为世界城市日。近年来，全球有越来越多的城市加入到宣传和庆祝世界城市日的队伍中来，世界城市日的影响力不断扩大，为各国城市提供了互相交流合作的平台，提升了国际社会各界对城市发展的关注；也为在全球范围内推进城市可持续发展、推动落实联合国2030年可持续发展议程和新城市议程发挥了重要作用。

今年的世界城市日中国主场活动将围绕“共建人民城市，共享美好生活”主题，重点交流和展示中外各地在落实联合国2030年可持续发展议程、全球发展倡议，推动城市可持续发展和改善人居环境方面的政策、经验和做法。活动主要包括开幕式、新时代城市高质量发展市长论坛、城市可持续发展全球大会等。

活动将组织多场分论坛和边会，主要围绕经济、社会和环境等城市可持续发展热点领域议题开展。其中，2024年世界城市日中国主场活动威海主题展与主场活动同期举行，通过“享城市”“好房子”“慧生活”三大板块，集中展现生态宜居、智慧治理、韧性安全的城市发展导向，为全球城市可持续发展提供思路借鉴。2024上海国际城市与建筑博览会将于10月31日至11月2日在上海世博展览馆举办，主题为“创新驱动绿色发展，新质赋能人民城市”。

本次活动将发布多项重磅成果。包括“威海倡议”以及《联合国2030年可持续发展目标背景下的“上海指数”山东应用报告》、《威海手册：全球社区可持续发展报告》、《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》年度报告以及《上海指数综合指标使用指南》。

(责编：王仁宏、高雷)
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