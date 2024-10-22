原标题：全国200+城同频共振，海澜之家极光95绒引领冬季潮流风向标

一个深耕中国20余年的男装品牌，如何再次点燃时尚界的星火？海澜之家用品牌力给出了强有力的回应。

今年10月，海澜之家亮相上海时装周，以一场“山不在高”主题大秀，讲述中国美学故事，呈现服饰之美、自然之韵和东方哲学之智慧巧思，彰显出了品牌实力与时尚前瞻性。这个秋冬，海澜之家羽绒服新品“极光95绒”再一次亮相，全国200+城市的联动投放，瞬间引爆市场，海澜之家新质品牌力的深度与广度，再次得到全面验证。从国民到国际、从经典到潮流，海澜之家也在不断的升级与蜕变中，展现出强大的品牌生命力与创造力。

秋冬羽绒服的选择，始终是国民们津津乐道的话题。此次，海澜之家发布了一支创意广告片。片中“什么羽绒才算牛？”的灵魂发问，瞬间触及了大众内心。

“极光”系列——海澜之家高性能羽绒服代表，从2019年推出至今，便凭借出色的功能性和设计感，得到消费者的一致好评。2024年，海澜之家再次创新升级，对“极光”系列进行了全面迭代，推出“极光95绒”。

“海澜之家极光95绒”在延续前几代产品的卓越品质基础上，再次实现突破性飞跃，其中最核心的是“800蓬、95绒”的高标准配置。

800+的高蓬松度，能有效锁住空气，形成稳固隔热层，防寒保暖的同时，让羽绒服更加轻盈软蓬；95%绒子含量，直接提升羽绒服的保暖性能，带来更卓越的保温性、回弹性和耐用性。

面料选择上，“海澜之家极光95绒”同样下足功夫。大部分款式采用最新的Teflon三防科技面料，模拟荷叶拒水原理，实现卓越的防风、防水、防污功能，让羽绒服保持温暖的同时，更易于清洁和打理。

此外，多款羽绒服采用石墨烯蓄热内里，不仅轻薄柔软，穿着舒适，更能有效捕捉并储存人体散发的热量，并将这些热量均匀分布在整个衣物内部，形成温度保护层。

在穿着体验方面，“海澜之家极光95绒”同样展现出非凡的创造力。色彩选择上，除了延续极光系列经典的雪山白、大地棕，还新增了诸如青绿、赭色等丰富多元的色彩选择，以满足不同消费者的个性化需求。

作为海澜之家升级打造的复合功能型产品，“海澜之家极光95绒”部分产品还搭载了可脱卸叠穿系统，外衣、内胆可分离，可自由组合搭配。无论暖春亦或寒冬，户外探险还是商务出行，都能通过简单的组合变换，找到最适合的穿搭方案，让消费者享受到前所未有的个性化穿搭体验。

为让这份“超牛”温暖触达每一位消费者，海澜之家精心策划了全方位、立体化的宣传方案。

据悉，该广告片已登录上海、北京、广州、深圳、重庆等全国200+城市的分众电梯广告，“海澜之家极光95绒”系列，以最直观、生动的方式，给观众留下深刻印象。

从早期的极光系列，到2023年的“极光系列超能鹅绒”，再到今年的“海澜之家极光95绒”，海澜之家通过对羽绒服的不断更迭创新，展现了其在羽绒科技领域的深厚底蕴与卓越实力。

历经二十余载稳健发展，海澜之家始终秉持“高品质、高性价比”的核心理念，将产品质量视为企业生存与发展的基石。从原材料的精心挑选到生产流程的每一个环节，海澜之家均实施严格的质量控制，确保每一件服饰都能达到卓越的品质标准。与此同时，海澜之家紧跟科技前沿，积极拥抱智能制造与数字化转型的浪潮。通过其智能制造生产平台——海澜云服智慧工厂，不断优化生产流程与供应链管理，海澜之家成功实现了生产效率的显著提升，为企业的持续成长注入了强劲动力。

以一件羽绒服为支点，海澜之家撬动了新质品牌力的全面跃升，这一力量不仅渗透至单一产品，更深刻塑造了品牌全貌与核心理念。它奠定了品质与创新的双重基石，彰显了海澜之家在男装领域的领航风范。在数字化转型的时代背景之下，海澜之家正以前瞻视野，以衣载道，以质取胜，以新为翼，持续推动男装行业向智能、绿色、可持续的未来迈进。

(责编：董童、李源)

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