10月21日，由SWIFT（国际资金清算系统）组织、全球各成员银行及合作伙伴共同参与的2024 Sibos年会在北京开幕。Sibos年会是全球金融同业交流合作、业务拓展和形象展示的重要平台，这也是Sibos年会首次来到中国内地城市举办，吸引了全球众多机构前来参展，本届参会人数近万人。

2024 Sibos年会中信银行展位。（受访者供图）

中信银行围绕本届Sibos年会“未来金融、协同互联”主题积极参与布展，与来自全球的合作伙伴充分交流、紧密磋商，深度参与大会各项活动，全面展示中信银行的品牌特色与服务能力，充分彰显中信集团“金融全牌照实业广覆盖”的优势，通过“不止于金融”的综合服务向境内外市场传递“要出国 找中信”“来中国 找中信”的服务品牌。

与此同时，一场别开生面的“走进中信”专场活动在中信大厦举行。此次活动由中信银行举办，摩根大通银行、德意志银行、法国兴业银行、澳新银行等18家全球系统性重要银行及区域领先金融机构应邀参加，旨在深化高级别国际交流与互信合作。中信集团副总经理、中信银行董事长方合英出席活动并致辞。

方合英表示，回首中信银行三十七载发展历程，“先行者”“领先者”“创新者”是中信银行外汇服务的鲜明特征。中信银行将充分依托中信集团金融和实业协同优势，继续加强与外资同业交流合作，共同开创互利共赢的美好未来。

与会机构代表纷纷表示，通过本次活动进一步加深了对中信集团、中信银行的了解，未来将在跨境金融、绿色金融等领域积极开展新的合作项目，探索新的合作模式。

当天，中信银行行长刘成前往Sibos年会现场与摩根大通银行、纽约梅隆银行、中国银行等相关负责人会面交流，介绍中信银行近年发展成果，并感谢各家机构对中信银行的大力支持。

据介绍，近年来中信银行依托跨境金融“信外汇+”服务体系，积极拓宽与境外同业客户的合作领域，携手逾1300家合作代理行，为中资企业“走出去”提供全景式金融服务。2024年初，中信银行发布新三年发展规划，提出打造“五个领先”世界一流商业银行的战略目标，其中，“领先的外汇服务银行”旨在进一步提升中信银行外汇业务的优势，以全球视野重塑跨境金融服务能力，致力于成为领先的跨境金融及外汇服务提供者。

(责编：董童、李源)

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