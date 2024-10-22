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国家外汇局：跨境资金流动趋向均衡 外汇市场呈现较强韧性

2024年10月22日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，2024年以来，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险上升。我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

李红燕介绍，从银行代客涉外收付款数据来看，2024年前三季度，按美元计价，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入37.39万亿元，对外付款37.37万亿元，涉外收付顺差187亿元。从结售汇数据来看，结汇是指企业、个人等主体将外汇卖给银行，售汇是指企业、个人等主体从银行买入外汇。按照美元计价，前三季度结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元；按人民币计价，结汇11.91万亿元，售汇12.78万亿元，结售汇逆差8646亿元。

李红燕指出，2024年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现以下几个特点：

第一，跨境资金恢复净流入。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，其中一季度小幅顺差，二季度转向逆差，三季度恢复顺差。主要构成上，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序。

第二，结售汇趋向基本平衡。前三季度，结售汇总体呈现逆差，主要是二季度逆差扩大；三季度重新回到均衡水平，其中9月份恢复顺差，结汇上升、售汇基本稳定。

第三，近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性。前三季度，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为62.1%，衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为68.9%。其中，8至9月结汇率为66.4%，较前7个月上升5.7个百分点，8至9月的售汇率为66.7%，较前7个月下降2.8个百分点。境内主体汇率预期总体平稳，外汇交易保持理性有序。

第四，外汇市场交易比较活跃。前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。其中，即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元，衍生品交易市场占比为66.4%，该比例较2023年同期上升3.7个百分点。

第五，外汇储备规模保持基本稳定。今年以来，非美元货币对美元汇率有贬有升，全球资产价格总体上涨，在汇率折算以及资产估值变动等非交易因素影响下，我国外汇储备规模稳中有升。9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。

“下一步，国家外汇局将更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作，进一步加大对实体经济的支持力度，促进经济持续回升向好。”李红燕说。

(责编：罗知之、高雷)
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