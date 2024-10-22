人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民生银行参展SIBOS 2024年会

2024年10月22日10:21 | 来源：人民网
小字号

10月21日，第45届SIBOS年会（SWIFT International Banker’s Operation Seminar）在北京国家会议中心开幕。民生银行设立展台参会。

展台以科技、绿色、文明的对话为主题，充分展示便利化、数智化跨境金融产品，同时通过充满互动趣味的AI青铜器绘画互动装置，将远古文明与AI科技相结合，开启了古与今、世界与中国、绿色与科技的对话。展台大屏幕滚动播放的视频，介绍了民生银行跨境金融产品创新发展历程。通过不断提升对三大客群的金融服务能力，该行已与全球100多个国家（地区）的1100多家代理行建立合作，累计服务近4万家企业，为65国跨境项目提供近400亿美元信贷支持。

SWIFT中国区总裁杨文在发表致辞时表示，SWIFT与民生银行的合作历史悠久且紧密，双方在跨境支付和金融创新等领域的合作取得了显著成果。民生银行展现了出色的灵活性和创新力，积极应对市场变化，不断优化跨境金融服务。未来，双方将继续深化多方面的合作，为广大客户带来更多便利和创新解决方案。

“面对新形势新机遇，民生银行不断优化基础产品、基础服务，持续夯实客户基础，奠定了高质量发展基础。”民生银行副行长石杰表示，该行坚持服务国家高水平对外开放战略，创新打造了“跨境一家”品牌，同时紧密携手各界伙伴，共建跨境服务生态圈，更好地满足广大客户多样化的跨境金融需求。

未来，民生银行将紧跟国家政策导向，围绕实体经济需求，充分运用金融科技手段，不断发力外贸外资保稳提质，为跨境金融引擎增势能、添动能，为服务高水平对外开放、构建国内国际双循环的新发展格局贡献更大力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年世界城市日中国主场活动将在威海、上海两地举办
　　人民网北京10月22日电 （记者王仁宏）10月21日下午，2024年世界城市日中国主场活动新闻发布会在北京举行。据悉，由住房城乡建设部、山东省人民政府、上海市人民政府与联合国人居署共同主办的2024年世界城市日中国主场活动将于10月26日-31日在威海市、上海市两地举办。…
一图速览 | 积蓄金融新动能 塑造高质量发展新优势
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部