10月21日，第45届SIBOS年会（SWIFT International Banker’s Operation Seminar）在北京国家会议中心开幕。民生银行设立展台参会。

展台以科技、绿色、文明的对话为主题，充分展示便利化、数智化跨境金融产品，同时通过充满互动趣味的AI青铜器绘画互动装置，将远古文明与AI科技相结合，开启了古与今、世界与中国、绿色与科技的对话。展台大屏幕滚动播放的视频，介绍了民生银行跨境金融产品创新发展历程。通过不断提升对三大客群的金融服务能力，该行已与全球100多个国家（地区）的1100多家代理行建立合作，累计服务近4万家企业，为65国跨境项目提供近400亿美元信贷支持。

SWIFT中国区总裁杨文在发表致辞时表示，SWIFT与民生银行的合作历史悠久且紧密，双方在跨境支付和金融创新等领域的合作取得了显著成果。民生银行展现了出色的灵活性和创新力，积极应对市场变化，不断优化跨境金融服务。未来，双方将继续深化多方面的合作，为广大客户带来更多便利和创新解决方案。

“面对新形势新机遇，民生银行不断优化基础产品、基础服务，持续夯实客户基础，奠定了高质量发展基础。”民生银行副行长石杰表示，该行坚持服务国家高水平对外开放战略，创新打造了“跨境一家”品牌，同时紧密携手各界伙伴，共建跨境服务生态圈，更好地满足广大客户多样化的跨境金融需求。

未来，民生银行将紧跟国家政策导向，围绕实体经济需求，充分运用金融科技手段，不断发力外贸外资保稳提质，为跨境金融引擎增势能、添动能，为服务高水平对外开放、构建国内国际双循环的新发展格局贡献更大力量。

(责编：曹淼、李源)

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