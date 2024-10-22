人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。

“近一段时期，外资配置人民币资产总体呈现良好势头，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。此外，受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。目前，境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。”李红燕说。

(责编：罗知之、高雷)

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