人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局国际收支司司长贾宁在会上表示，我国外债规模总体适度、偿债风险较低。

“一是外债规模与实际经济发展基本匹配。近年来，尽管面临美联储货币政策大放大收，外部金融条件松紧变化，但我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展。二是外债偿付风险可控。负债率、偿债率、债务率、短期外债与外汇储备之比等四个指标均在国际公认的安全线以内。三是我国外债结构持续优化。2024年6月末，人民币外债、中长期外债占比分别为49%和44%，较2019年末分别上升13个和3个百分点，外债期限错配和币种错配风险可控，明显降低。”贾宁说。

贾宁介绍，一国对外债务是理论和实践中都比较关注的一个问题，根据债务形成方式，可以将我国外债分为两类。第一类是企业、银行等部门从境外融资形成的对外债务，是充分利用国内国际两个市场、两种资源的客观结果，与跨境贸易和投资发展直接相关。第二类是外资购买境内债券形成的对外债务，反映全球投资者对人民币资产的配置需求。近年来，随着人民币对外吸引力增强，第二类成为我国外债增长的主要渠道。

(责编：罗知之、高雷)

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