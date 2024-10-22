人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家外汇局：我国外债规模总体适度 偿债风险较低

2024年10月22日10:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局国际收支司司长贾宁在会上表示，我国外债规模总体适度、偿债风险较低。

“一是外债规模与实际经济发展基本匹配。近年来，尽管面临美联储货币政策大放大收，外部金融条件松紧变化，但我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展。二是外债偿付风险可控。负债率、偿债率、债务率、短期外债与外汇储备之比等四个指标均在国际公认的安全线以内。三是我国外债结构持续优化。2024年6月末，人民币外债、中长期外债占比分别为49%和44%，较2019年末分别上升13个和3个百分点，外债期限错配和币种错配风险可控，明显降低。”贾宁说。

贾宁介绍，一国对外债务是理论和实践中都比较关注的一个问题，根据债务形成方式，可以将我国外债分为两类。第一类是企业、银行等部门从境外融资形成的对外债务，是充分利用国内国际两个市场、两种资源的客观结果，与跨境贸易和投资发展直接相关。第二类是外资购买境内债券形成的对外债务，反映全球投资者对人民币资产的配置需求。近年来，随着人民币对外吸引力增强，第二类成为我国外债增长的主要渠道。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》不定时vlog｜5G在“浙”里高飞 低空经济抵达“next level”
　　“空中快递”运送血样，开辟快速生命通道；“空中哨兵”实时监测，守护一方绿水青山；“空中卫士”识别隐患，全力护航万家灯火…… 人民网《财米油盐》近日跟随工业和信息化部“新型工业化媒体调研行”来到浙江，实地感受在5G通信、人工智能等技术赋能下，低空经济发展为老百姓不断“解锁”出的丰富应用场景。 “空中快递”运送血样 “嗡……”随着无人机缓缓降落，护士通过扫码，便快速地从专门的配送站内取出了血液检测样本箱。…
国家外汇局：我国外债规模总体适度 偿债风险较低
　　人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局国际收支司司长贾宁在会上表示，我国外债规模总体适度、偿债风险较低。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部