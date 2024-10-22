“空中快递”运送血样，开辟快速生命通道；“空中哨兵”实时监测，守护一方绿水青山；“空中卫士”识别隐患，全力护航万家灯火……

人民网《财米油盐》近日跟随工业和信息化部“新型工业化媒体调研行”来到浙江，实地感受在5G通信、人工智能等技术赋能下，低空经济发展为老百姓不断“解锁”出的丰富应用场景。

“空中快递”运送血样

“嗡……”随着无人机缓缓降落，护士通过扫码，便快速地从专门的配送站内取出了血液检测样本箱。

“有了它，在道路等急救场景中，血液标本能比病人先一步到医院做检查。”浙江大学医学院附属第二医院副院长张茂指着身后的5G急救车满眼自豪地说。

浙江大学医学院附属第二医院5G急救车搭载的无人机正在起飞。人民网记者 申佳平摄

张茂告诉人民网《财米油盐》，为保证血液低温运送，该院与无人机企业合作攻关，试验累计达上百次。除了无人机，5G急救车还搭载远程超声、VR探视系统等，可实现“患者上车即入院”，院内及远程专家在第一时间即可“身临其境”，掌握患者实时画面、生命体征监测数据等。

“空中哨兵”监测河道

清晨，浙江湖州安吉县，“空中哨兵”盘旋在浒溪幸福河湖上空，河道间的风吹草动“尽收眼底”。

“传统的人工河道巡检存在效率低、范围有限等问题，而无人机巡检则能够迅速覆盖大面积区域，实时发现问题。”安吉县水利局团委书记、项目专员万重山介绍。

浙江湖州安吉县浒溪幸福河湖景色宜人。人民网记者 申佳平摄

据了解，该项目运用的无人机搭载智能AI识别系统，能在河道巡查过程中自动捕捉违法行动、漂浮物等数据，并通过5G网络实时传输到后台监控中心。项目还建立了共享空中停靠网络，通过5G网络实现多无人机协同作业和高效管理。

万重山透露，据统计，采用无人机巡检后，该河道巡检效率提升了约70%，巡检成本降低了约50%。

“空中卫士”把脉电网

无独有偶，通过5G电力虚拟专网的建设，无人机数智巡检还赋能电网运维，帮助实现巡检效率与准确性、安全性的多重飞跃。

“大家不再必须爬高塔、跑电站了。”国网浙江电力信通公司通信服务中心副主任邱兰馨兴奋地告诉记者，基于5G的大带宽和低延时特性，工作人员通过网联模块对无人机进行简单改造，即可实现无人机实时数据回传和联网控制，还能通过5G-A通感一体基站，对无人机执飞线路及配网空域开展监测预警，实现区域供电可靠性再提升。

5G赋能低空经济 规模化发展大有可为

从“建得好”到“用得好”，5G成为支撑经济社会数字化、智能化转型的关键基础设施，为推进高质量发展注入了强劲动能。工业和信息化部信息通信发展司副司长孙姬介绍，5G行业应用已融入76个国民经济大类，在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业实现规模复制。

中国信通院标准所无线信息化研究部主任辛伟表示，5G、5G-A网络可为低空设备提供连续的规模覆盖，同时能满足低空应用场景在飞行控制、数据回传等方面的需求。随着低空对无人机监管诉求的不断提升，5G-A通感一体技术能够与其他技术结合，满足对无人机非法入侵、关键区域保护等方面的需求。

在低空经济应用场景中，需要将地面的网络信号向上覆盖到数百米的高度。这张网，该怎么建？

据了解，目前国内已有330余个城市启动最新的5G-A网络部署，将打造形成一张全球最大规模的低空通信网。7月，浙江省政府印发《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》，明确提出，到2027年，布设低空新基建“三张网”（低空基础设施网、低空航路航线网、低空飞行服务网），全省建设A类通用机场达20个、实现“市市通”，公共无人机起降场达150个，四大都市圈核心区低空新基建实现全覆盖。

辛伟表示，现阶段低空应用仍以农林植保、行业巡检等为主，但各地正在围绕低空物流配送、城市治理、载人客运、文化旅游等应用场景正开展积极探索，未来低空应用也将进一步融入到大众生活中，支撑低空经济的规模化发展。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然

监制：吕骞

记者：申佳平

剪辑：杨菁菁（实习）

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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