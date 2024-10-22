人民网北京10月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。谈及人民币汇率波动对我国出口企业的影响，国家外汇管理局副局长李红燕表示，从理论和实践都表明，一国的出口受到了多种因素的综合影响，包括外部需求、国内制造业水平、要素成本等，汇率只是其中一个影响因素。

“从我国的情况来看，今年以来的外贸形势持续向好，供给端主要得益于国内企业竞争力增强，需求端与全球贸易保持了相对稳定有关。从更长时间维度来看，我国出口增长的主要推动因素也基本如此。”李红燕说。

李红燕介绍，从汇率变化来看，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。

李红燕强调，外汇局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在着一些不确定不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经