原标题：新品下线新线点火 助力新型显示产业垂直崛起

青岛新型显示产业“提级”发展动能强劲。10月18日，东旭集团青岛光电产业园高端显示材料项目在青岛西海岸新区举行产品下线和新产线点火投产活动，标志着该产业园一期项目全部投产，当地“芯屏”现代化产业体系进一步完善，对于加快构建具有核心竞争力和上下游耦合协同的全产业链发展格局具有重要意义。

青岛市委副书记、市长赵豪志，青岛市委常委、西海岸新区工委书记、黄岛区委书记孙永红，东旭集团董事长李兆廷，中国光电子学会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清，行业专家，显示领域企业嘉宾等出席活动。赵豪志与李兆廷共同为新产线点火。

要着眼国家战略需求，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，全面释放实体经济和数字经济融合效能，因地制宜发展新质生产力。

经济大省挑大梁，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。山东聚焦聚力工业经济头号工程。上半年，全省规上高技术制造业增加值同比增长8.1%，电子及通信设备制造业投资增长43.4%。一批批重大项目规模体量“大”、技术水平“高”，体现了新质生产力高科技、高效能、高质量的特征。

近年来，青岛加速实施实体经济振兴发展三年行动，提出要重点突破、跨代赶超的十大新兴产业链，明确将集成电路、新型显示列为前两位，并已在相关领域快速实现弯道超车。今年，当地更是明确要“提级”新型显示。

青岛光电产业园由青岛西海岸新区与东旭集团合力打造，一期投资160亿元，相关项目是“芯屏”产业上游国产化的“母机”和材料基础，能够为北方乃至全国的新型显示产业提供核心材料及装备解决方案，从产业链源头加速着这一领域的替代和自主可控。本次下线产品和新产线点火的高端显示材料项目就属于现代电子信息产业的关键基础材料，是新能源汽车、智能家电、医疗器械等新兴产业的重要组成部分。

青岛市委常委、西海岸新区工委书记、黄岛区委书记孙永红在致辞中表示，青岛光电产业园形成涵盖光电显示领域核心原材料、高端装备系统集成等完整的产业体系，助推青岛新型显示实现由“跟跑”到“领跑”的新跨越。“创新开拓、勇往直前、所向披靡、战无不胜”是东旭集团的企业精神，与“先行先试、善作善成、追求卓越”的西海岸新区精神高度契合。希望双方继续携手前行、共创美好新未来。

东旭集团董事长李兆廷表示，西海岸新区精准聚焦“芯屏”产业，全链条谋划项目招引，全要素服务保障项目建设。青岛光电产业园一期项目基本全面建成、全部投产，展现了新兴产业加速成长壮大的西海岸效率、西海岸速度、西海岸模式。几年来，政企双向奔赴、深度融合、相向而行。东旭集团在推动青岛产业转型升级、经济高质量发展的征程上积极发挥示范效应和带动作用。未来，东旭集团将继续助力青岛千亿级芯屏产业链集群化建设、中国北方光电显示与半导体产业集聚区和发展新高地的打造，把“芯屏”产业的文章在青岛写得更好。

目前，西海岸新区正着力打造引领区域发展的新型显示产业集聚区、全国新型显示产业高质量发展的新增长极和具有国际影响力的新型显示产业技术创新策源地。经过多年聚链强链，京东方、东旭集团等新型显示产业上下游龙头落户西海岸新区。上半年，当地新型显示产业园内规上工业企业实现产值203亿元、同比增长13%，新储备重点项目近30个、总投资近1800亿元。

(责编：董童、李源)

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