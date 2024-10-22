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能源转型“绿”意盎然 释放经济发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年10月22日11:06 | 来源：人民网
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能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。近年来，我国能源转型不断加速，各项关键技术接连突破，持续调整完善新型能源体系，不断向智能化、数字化方向迈进，释放高质量发展生机活力。

10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

此前发布的《中国的能源转型》白皮书提到，十年来，在能源安全新战略指引下，中国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展，更好满足了人民日益增长的美好生活需要，有效支撑了美丽中国建设。

在甘肃敦煌，被称为“超级镜子发电站”的100兆瓦熔盐塔式光热电站，通过1.2万多面定日镜以同心圆状围绕着260米高的吸热塔的方式，设计年发电量达3.9亿千瓦时，每年可减排二氧化碳35万吨；在内蒙古巴彦淖尔，乌拉特中旗100MW槽式光热电站项目通过配置352个回路集热场，采用导热油传热，预计年发电量将达到3.2亿千瓦时，光电转换总效率为14.54%，每年可减少二氧化碳排放26.65万吨；在陕西宝鸡，眉县城区中深层地热能供暖项目采用“地热能梯级最大化利用+大温差热泵机组+燃气锅炉调峰补热”的多能互补形式，结合对于地热能载体的“采灌结合、以灌定采”方式，实现了地热水尾水100%回灌。

“协调推进多能互补，确保能源体系运行安全。”清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示，能源转型的“先立后破”，不是简单的化石能源和可再生能源此消彼长、一蹴而就的问题，而是需要两者相互配合。

近年来，数字技术与传统能源技术深度交叉融合，培育了一批新技术、新模式和新业态。江苏的全息数字电网，将真实电网在数字空间以数字孪生的方式，通过一比一三维立体还原，进行全景式呈现，是全球首次亿千瓦级负荷大电网的全息数字化呈现；山西一家科技公司，通过构建煤炭行业智能化赋能平台，储备了400多座煤矿的海量数据，利用大模型训练，帮助入驻企业降低技术研发门槛，加快开发智能化产品；电网公司以数字电网为关键载体推进新型电力系统建设，通过数字孪生建模，借助智能巡视和智能控制技术，让庞大、复杂的变电设施实现了可靠的“无人值守、远程操作”。

国家能源局相关负责人表示，要加快推动能源创新链、产业链、资金链、人才链、数据链深度融合，推进能源数字化智能化发展，实现能源产业价值链向高端化、现代化迈进。

业内专家建议，以新模式新业态促进数字能源生态构建，提高储能与供能、用能系统协同调控及诊断运维智能化水平，加快推动全国新型储能大数据平台建设，健全完善各省（区）信息采集报送途径和机制。

近年来，随着能源转型升级关键技术突破，我国正经历从“跟跑”到“领跑”的转变。大型先进压水堆及高温气冷堆核电站平稳运行，实现第四代高温气冷堆核电技术的全球领先；已建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系；高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录；水电设计、施工、设备制造全产业链体系全球领先；世界最大单机容量100万千瓦水电机组已在白鹤滩水电站投运……

创新是打开能源转型之门的“金钥匙”。“科技创新是加快能源转型、发展能源新质生产力的核心要素。”业内专家建议，要深入实施创新驱动发展战略，围绕巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、加快培育未来产业，推进能源产业链创新链协同发展，不断提升能源含“新”量。

“面向未来，要坚持绿色低碳转型发展方向，加快能源供需一体变革，不仅要提高能源利用的技术效率，也要提高经济、社会和环境效益。”上述专家表示，要正确认识和把握我国新能源资源、技术和产业优势，把高质量发展新能源作为根本出路，加快推动主体能源更替。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)
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