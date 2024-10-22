原标题：打造风险减量新模式 中华财险扎实服务经济高质量发展

近年来，各类自然灾害和安全生产事故多发，对人民群众生命财产安全带来了严重威胁。作为经济减震器和社会稳定器，保险在自然灾害和安全生产的风险防范与经济补偿方面愈发体现出不可替代的作用。风险减量服务作为保险业服务实体经济发展的有效手段之一，已成为当前保险业推动转型变革、实现高质量发展的共识和方向。

当前，保险机构均尝试通过精准化对接需求、精细化运营服务、精益化改造技术，推进保险服务高质量发展，为经济社会安全发展保驾护航。中华财险在做好大灾理赔的同时，也在深入探索“保险+风险减量服务+科技”新商业模式，通过运用科技和服务，将保险从被动地事后补偿，走向主动地事前、事中风险防范管理。从业务的角度来看，这既是颠覆传统思维与商业模式的挑战与创新，也是重塑经营价值链、服务实体经济，努力实现多方共赢的有益探索。

重预防、快理赔 从“补损失”转向“减风险”

风险减量服务在本质上要求保险公司从销售驱动向产品服务驱动转型，从传统经济补偿向风险管理和增值服务升级，从事后理赔，向事前防范转移。

2024年9月，《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》印发，要求深刻把握保险业高质量发展的主要内涵，牢固树立服务优先理念，助力筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防控网；健全保险应急服务机制，改进风险减量服务，支持防灾减灾救灾。

中华财险积极开展风险减量服务，在做好理赔工作的同时，还从被动地事后补偿，走向主动地事前、事中风险防范管理，将风险减量服务贯穿于风险识别、风险评估、保中服务、临灾和灾后服务等多个环节，实现价值链全覆盖。

在农田领域，中华财险河南分公司为做好“七下八上”防汛关键期服务保障工作，先后召开汛期预防和应急专题会、汛期减灾救灾理赔专题会、应对“格美”台风防灾救灾理赔专项部署会议等，动员全省系统力量，做好汛期预防、应急管理和理赔服务工作。中华财险河南分公司商丘中支协调抽水机、水泵等排水设备帮助睢县农户进行农田排涝，为减少秋作物损失做出实际行动；中华财险河南分公司周口中支奔赴受灾一线，投入汛情防范和救治工作，组织人员协调设备帮助农户疏排。

6月中旬以来，湖南持续出现大范围暴雨天气，全省多地出现洪涝灾害。7月5日下午，华容县团洲垸洞庭湖区域发生决堤，造成垸区被淹，给当地群众带来较大损失。中华财险坚持人民至上、生命至上，积极践行国有金融保险企业社会责任，集全司之力做好“防、减、救、赔”等防汛抢险各项工作。同时，中华财险湖南分公司通过事前发布灾害预警、指导客户做好汛期防灾减损准备工作等方式，最大程度减少客户因灾损失，切实保障人民群众的生命财产安全。此外，公司结合7.8保险公众宣传日主题，推行保险“五进入”，在汽车维修服务站、高速公路、4S店、农村、社区等开展风险减量宣传，普及防灾知识，强化群众风险抵御意识。

2023年至2024年6月，中华财险在防灾减损领域投入资金超2亿元，投入防灾减灾专人共计3.8万人次，推送灾害预警信息1820.4万条，排查企业客户风险2万余次，总体预估减灾减损金额超过4.1亿元。

借助科技赋能 创新风险减量服务模式

科技化是风险减量服务创新的大趋势，保险与科技的融合将进一步促进风险减量服务水平提升。当前，中华财险已在农业保险、机动车辆保险以及财产与责任保险、意外健康保险等多险种领域开展了风险减量服务的有益探索，尤其是在农业保险方面。中华财险基于农险专业服务优势，聚焦地方农业风险点，根据农户风险管理需求，运用前沿科技手段和专业防灾减损策略，在业内首创了一些风险减量服务典型模式，比如陕西延安苹果花期冻害防灾减灾技术项目、兰花AI智能机器人“兰先生”项目、“5G+物联网”智能渔业精细化管理服务项目等。

在陕西延安，中华财险陕西分公司与延安当地气象部门围绕苹果保险共创“气象+保险”服务模式，开展苹果气象灾害信息共享、苹果气象灾害风险区划评估、苹果花期冻害技术合作，通过提升果园熏烟效果，增强果园增温保温效能。同时，公司还对烟炉防霜效果进行评估，制定烟炉防霜操作规程，指导果农科学防御苹果花期冻害，提升苹果花期霜冻气象防灾减灾服务能力，实现苹果保险服务的经济效益最大化。该模式充分将专业科学与气象防灾技术相结合，充分发挥保险业风险管理、风险保障功能。该项目实施后，试验区域果树安全过冬，未发生霜冻灾害。

在养殖领域，中华财险广东分公司投入超450万元为全省16个地市的70余户养殖企业（户）的鱼塘免费配置200余套生产管理设备，包括水质监测仪、微型气象站、水下摄像头等，并应用物联网技术，实现养殖场内的所有设备（包括增氧机、投料机等）通过移动5G互联互通。养殖户注册中华保险“智慧渔场”小程序后，通过手机即可实时监测水体的温度、溶解氧、pH值等指标，养殖场周边的风力、降雨、温度，以及水产品的生长状况。在监测异常时，系统自动推送预警信息至养殖户手机，及时提醒农户防灾应对，避免养殖环境恶化导致的水产应激死亡现象。

2023年以来，中华财险陆续在湛江雷州市、河源龙川县、揭阳揭西县、肇庆鼎湖区、佛山南海区等地试点“智慧菜园”农作物种植防灾减灾风险管理项目，通过“气象灾害预警+农作物涨势分析+农业四情监测+生产环境监控+市场数据分析”等方式，为从事水稻、玉米、蔬菜、水果、花卉苗木种植的农户提供科学管理手段，强化灾害监测预警，提升防灾抗灾能力，夯实风险保障网，为保险业服务“三农”、助力全面乡村振兴提供新思路。

在商业住宅领域，中华财险浙江分公司运用物联网、大数据和智慧保险等新技术新思维，打造由政府引导、市场运作、公众参与的多元共建共治的电梯“保险+服务+科技”管理新模式，该模式主要涵盖电梯信息管理、维保维修监管、事故经济赔偿、应急救援保障等内容。同时，通过公司自主研发的电梯全生命周期智慧云平台，开展电梯全生命周期管控服务，实现事前预防、事中管控、事后救援、赔付风险管理，形成多方监督、多方宣传、日常规范、兜底赔偿的长效机制保障电梯安全运行。自“电梯盯盯”上线以来，相关电梯的故障率普遍下降50%，电梯大修提速90%以上，电梯总体费用支出减少30%，困人率下降90%以上。

中华财险通过积极探索“保险+风险减量服务+科技”的新型服务模式，构建了“保防救赔”四位一体的风险管理服务体系，推进科技赋能风险减量功能，既有效降低风险减量实施成本，增强风险减量的功能性，又将保险科技广泛融入生产生活，给客户带来更加优质的服务体验。

创新科技、服务持续拓展风险减量服务边界

加强和提升保障是保险的初心使命，做好风险减量服务也有利于险企业务可持续、高质量发展。作为国有金融企业，中华财险始终贯彻“以客户为中心”的发展理念，把风险减量服务放到更高的层次统筹考虑，加速科技赋能风险减量创新融合，不断拓宽风险减量服务领域，夯实风险减量服务基础，投入更多资源，聚焦更多重点领域风险综合防治，在风险减量服务供给的专业性、精准性和精细化等方面寻求新突破。

具体来看，中华财险紧抓科技创新和服务创新，持续强化大数据、云计算、人工智能、卫星遥感等前沿科技在风险减量服务中的运用，重点解决风险预测和精准识别、风险智能决策、风险信息共享等技术难题，探索建立“保险+风险减量服务”平台，构建数字化风险管理体系和保险新生态圈。同时，紧紧围绕“风险”做文章，从解决保险供需矛盾的角度出发，加大服务创新力度，延长保险价值链条。

未来，中华财险将充分发挥保险专业优势，持续专注提供一揽子综合金融风险管理服务，不断扩大风险减量客户群体和服务范围，切实提高服务实体经济质效，织牢织密社会保障网和灾害防控网，进一步发挥保险经济减震器和社会稳定器作用，以实际行动做好金融“五篇大文章”，为推进中国式现代化贡献力量。

(责编：董童、李源)

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