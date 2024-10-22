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国泰航空：全力在每一个环节为旅客打造贴心的服务体验

2024年10月22日15:46 | 来源：人民网
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据国泰航空最新消息，近日，该公司为旗下波音777-300ER机队升级改造，正式推出崭新的尔雅公务客舱、新特选经济客舱和焕然一新的经济客舱，再次为顾客体验订立新里程。

升级改造的波音777-300ER客机于2024年10月18日首航，执飞香港至北京的国泰航班，并将陆续于其他区域及长途航线投入服务。10月16日，国泰航空在位于香港国际机场的香港飞机工程公司机库内举行庆典，为新客舱体验揭开序幕。

国泰集团顾客及商务总裁刘凯诗表示：“国泰的信念是与顾客飞跃前行，探索世界。我们不仅接载顾客飞往世界各地，更积极巩固香港国际航空枢纽的地位。我们已承诺在未来七年投资逾一千亿港元于机队、机舱产品、贵宾室、数码升级及可持续发展等方面。此举不但充分展示国泰在航空业界的实力和对社会的贡献，更反映我们持续强化香港在环球航空业的地位，对香港长远发展充满信心。”

“国泰的重大投资包括先进航机、创新科技及新颖设施，全力在地面、空中以至旅程的每一个环节，为旅客打造贴心的服务体验。”刘凯诗介绍，作为升级计划的一部分，公司在未来三年陆续推出新机舱座椅产品。接下来，将在777-9型客机上推出全新头等客舱体验，并在空中巴士A330型客机推出全新的平躺式公务客舱产品。

(责编：曹淼、李源)
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