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生态环境部：前三季度空气和地表水质量持续改善

2024年10月22日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京10月22日电 （欧阳易佳）生态环境部今日举行例行新闻发布会。生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，今年前三季度，我国环境空气质量和地表水环境质量总体持续改善。

在环境空气质量方面，全国339个地级及以上城市6项主要污染物指标“四降二平”，其中PM2.5平均浓度为27微克/立方米，同比下降3.6%；PM10平均浓度为47微克/立方米，同比下降7.8%；O3平均浓度为147微克/立方米，同比下降0.7%；NO2平均浓度为18微克/立方米，同比下降10.0%；SO2平均浓度为8微克/立方米，同比持平；CO平均浓度为1.0毫克/立方米，同比持平。全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.8%，同比上升1.6个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.1%，同比下降0.7个百分点。

从重点区域来看，京津冀及周边地区“2+36”城市PM2.5平均浓度为39微克/立方米，同比持平；平均优良天数比例为65.0%，同比上升4.1个百分点；平均重度及以上污染天数比例为2.0%，同比下降1.9个百分点。长三角地区31个城市PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比上升6.7%；平均优良天数比例为79.2%，同比下降0.9个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%，同比下降0.3个百分点。汾渭平原13个城市PM2.5平均浓度为37微克/立方米，同比下降5.1%；平均优良天数比例为65.9%，同比上升2.5个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.1%，同比下降2.7个百分点。

在地表水环境质量方面，3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为88.5%，同比上升1.4个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比持平。其中，长江、黄河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为90.0%，同比上升0.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.4%，同比下降0.1个百分点。监测的210个重点湖（库）中，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）湖库个数占比78.6%，同比上升4.0个百分点；劣Ⅴ类水质湖库个数占比4.3%，同比持平。

(责编：乔业琼、高雷)
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