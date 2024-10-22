近日，2024北京国际风能大会暨展览会在北京举办。近千家企业围绕如何应对气候变化、发展绿色清洁能源、推动生产降本提质增效等主题，进行产品的交流和展示。上海电气输配电集团带来“柔直输电”“大功率变桨”“植物油变压器”等助力海上风电开发的产品及方案。

本次展会上，上海电气输配电展示了其合资企业的海上柔性直流输电解决方案。“该方案适用于超过90公里的远距离输电场景，其优势在于输电容量大、设备体积小，便于施工和扩建，也节约海域资源。”上海电气输配电集团副总裁李晓明介绍。

“我们在今年展会上，还推出了一种植物油变压器，它在重量、体积、成本、性能上均具有较大优势。”李晓明介绍，上海电气输配电自主研发的7300/35 NX-1型海上风电塔顶机舱植物油变压器产品运行损耗低，发热量小，产品设计空载较常规变压器同容量同电压等级的损耗下降50%。

在李晓明看来，今年展会体现绿色节能、智能化的产品比较多。近些年，中国风电行业发展迅速，海上风电场逐渐从近海、浅海走向远海、深海。“海上工况复杂，对输配电产品的安全性和稳定性要求更高，需要能耐潮湿、耐高低温、耐腐蚀。上海电气输配电展出的大功率海上变桨系统采用高能量密度钛酸锂电池，适配10-16MW及更大容量海上风机，可在单轴多驱、防腐、除湿、冗余通讯、智能监控、降载算法、备用电源等方面提供灵活的选配方案。”李晓明说。

在储能产品方面，上海电气输配电推出了适配主流280Ah-320Ah电芯的215kW组串式PCS。它通过“一簇一管理”方式，使得每个电池簇都可以独立运行，足以能够抑制簇间环流、降低损耗，进而提升了系统全生命周期充放电容量，实现了储能系统的灵活扩展与高效运维；同时，运用智能控制技术确保储能系统全生命周期的安全稳定运行，使得运维成本降低，提升整体经济性。

此外，上海电气输配电推出的集中式储能系统，内部存在大量电芯串并联，电芯间微小的参数差异经串并联后被放大，导致各电池簇间充、放电电流出现偏差，产生簇间环流，降低储能系统的利用率，也杜绝了电池在极端情况下引发的安全隐患。

“目前国内市场已成红海。企业要站稳市场，就要对技术进行创新，实现生产过程中环节的整体优化，继而降低成本降下来。这样，精益高效和降低成本，才不是悖论。”李晓明说。

(责编：曹淼、李源)

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