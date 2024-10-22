人民网北京10月22日电 （记者杜燕飞）“今年以来，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”国家外汇管理局副局长李红燕22日在国新办新闻发布会上说。

外汇市场表现出较强韧性

李红燕表示，今年以来外部环境复杂多变，主要发达经济体货币政策预期反复调整，国际金融市场延续波动走势，国内经济运行总体平稳、稳中有进。我国外汇市场总体经受住了外部环境变化的考验，表现出较强韧性，近期形势趋稳向好。

人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。李红燕说，人民币汇率主要是由市场决定，在市场化形成机制下，人民币有升有贬、双向波动是常态。今年以来人民币对美元即期汇率总体小幅贬值0.3%，部分时段出现一定幅度的下跌和上涨，但都符合内外部环境的变化。同时，相比其他货币，人民币在全球外汇市场的表现是比较稳健的。

与此同时，外汇市场预期和交易保持理性有序。李红燕说，外汇远期和期权市场的相关指标显示，今年以来人民币汇率没有出现非常明显的升值或者贬值预期，市场交易总体保持理性有序。

“近期人民币汇率有升有贬、弹性增强，企业等主体基于跨境贸易和投融资需求择机结售汇，9月份结售汇规模合计较8月份增长14%。”李红燕说，近年来企业汇率风险中性意识不断增强，8月、9月远期结汇签约规模环比均有增长，表明企业通过汇率风险管理积极适应市场波动。

国际收支总体保持基本平衡。李红燕介绍，从经常账户看，继续呈现合理规模顺差。今年上半年，我国经常账户顺差937亿美元，与同期的国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持了一定规模顺差，继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用；服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。初步统计，第三季度经常账户顺差仍然保持在合理水平。

从资本项下看，李红燕介绍，近期跨境资本流动更趋均衡。外资来华投资有所增加，外资投资境内债券延续稳定流入态势，前三季度累计净增持超过800亿美元；近期外资投资境内股票情况也明显改善，外债变动保持平稳。我国境内主体对外投资有序开展，直接投资、证券投资均保持了稳步增长态势。

“总的来看，我国外汇市场的成熟度和内在韧性不断增强，适应外部环境变化的承受力也明显增强，为今年以来外汇收支形势总体稳定提供了有力支撑。”李红燕说。

经常账户保持合理规模顺差

经常账户是反映一个国家内外部经济是否平衡的重要指标。

“今年以来，我国经常账户保持合理规模顺差，显示经济内外部平衡格局进一步得到巩固。”国家外汇管理局国际收支司司长贾宁表示，展望未来，我国经常账户将延续规模扩大、基本平衡的发展态势，有助于维护国际收支和外汇市场稳健运行。

贾宁进一步解释说，我国货物贸易出口和进口有望平稳增长，贸易顺差保持相对稳定。从出口看，一方面，全球经济温和复苏，外需对出口的拉动作用持续存在；另一方面，出口发展内生动力依然较强。从进口看，国内经济运行延续向好态势，消费活力将进一步释放，对国际商品需求会同步增加。同时，近年来我国采取一系列政策措施主动扩大进口，为世界通往中国市场开了便利之门，将推动进口规模进一步增加。

“总体看，在内外部有利因素共同作用下，我国货物贸易进出口总量将继续保持在世界前列，贸易差额将沿着更趋均衡方向发展。”贾宁说。

服务贸易方面，贾宁认为，服务贸易收支结构逐步优化，贸易差额走势有望趋于缓和。近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业深度融合，数字经济、知识产权等高端服务加速发展，服务贸易出口稳步增长。2024年前三季度，我国电信计算机和信息服务、商业服务贸易跨境收入合计1236亿美元，同比增长6.8%；知识产权使用费收入91亿美元，同比增长5.5%。

服务贸易另一个主要构成项目是旅行。贾宁表示，当前居民出境旅游、留学稳步恢复，已基本回归至疫情前水平，未来增速将趋于平缓。同时，今年以来我国持续优化外籍来华人员服务，扩大签证便利化，带动跨境旅行收入实现较快增长，未来有望继续增长并促进旅行逆差收窄。

外资配置人民币资产呈现良好势头

“近一段时期，外资配置人民币资产总体呈现良好势头，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。”李红燕说，截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。

受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。“目前，境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。”李红燕说。

李红燕认为，我国经济基本面稳中向好，提供了良好的宏观环境。今年以来我国经济高质量发展有序推进，近期一揽子增量政策相继落实落地，经济长期向好的发展态势将继续巩固。

同时，我国完善高水平开放，提供良好的政策环境。李红燕介绍，近年来我国金融市场对外开放稳步推进，为外资提供了一系列投资渠道，包括沪股通、深股通、债券通、CIBM（银行间债券市场直接入市）这一系列制度安排都为外资提供了多样化投资渠道。党的二十届三中全会对推动金融高水平开放作出了重要部署，随着有关政策进一步落地见效，境内资本市场对外资的吸引力有望继续增强。

此外，人民币资产具有非常好地分散风险的多元配置效果，提供了良好投资价值。“我国已经建成了比较齐全和有深度的金融市场体系，债券市场、股票市场当前的规模均位居全球第二，人民币的币值稳定、资产多样，在全球范围内还具有比较独立的收益表现，这有助于全球投资者资产配置多元化和分散风险。”李红燕说，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步提升，国际影响力逐步增强，是全球投资者多元化资产配置的重要选择。

“总体看，外资配置人民币资产有助于丰富境内市场参与主体、提高市场的流动性，促进境内资本市场更加活跃和国际化发展。”李红燕说，外汇局将不断提高投资便利化，营造良好的投资环境，推进金融高水平对外开放，积极支持境外投资者参与境内资本市场。

(责编：乔业琼、高雷)

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