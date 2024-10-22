人民网北京10月22日电 （记者杜燕飞）当前，随着我国逐渐步入老龄化社会，发展银发经济，满足老年群众多方面需求，成为业内关注的热点。

日前，在中国亚洲经济发展协会主办的第六届燕山养老论坛上，与会嘉宾表示，银发经济产业链长、业态多元、市场潜力大、发展前景广阔。要发挥市场促进作用，建设高品质康养城市，以健康产业发展增进老年人福祉。

此前国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，“推动有效市场和有为政府更好结合，促进事业产业协同，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往”。

北京市卫生健康委员会一级巡视员王小娥表示，银发经济是我国经济发展重要支柱。银发经济包括养老服务业、健康产业、科技产品、文化需求、休闲旅游等。其中，健康产业作为重要组成部分，发展潜力大。康复、长期照顾、预防保健、养生保健等是银发经济重要内容。

北京市民政局二级巡视员王宇晓表示，对于银发经济，北京市市委、市政府推动养老产业和事业互促，满足老年人生活需求。下一步要发挥银发经济市场促进作用，努力实现低端有保障、中端有供给、高端有市场的发展模式。

“银发经济产业链长、业态多元，市场潜力大。”北京市房山区委副书记、区委政法委书记暴剑表示，当前，燕山地区已成为养老服务创新发展试验田。

中国老龄科学研究中心党委书记、主任高成运认为，建设高品质康养城市是满足中度老龄化社会康养需求、吸引年轻人才、做大做强康养产业的必然要求。高品质康养城市应具备全域、全龄、全要素、全生命周期康养特点，打造康养城市要树立大统筹、大共享、大市场思维。

中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员、老龄产业研究中心主任黄石表示，要着眼市场、瞄准刚需，找准定位、因地制宜，推动产业发展的链条化，以健康产业发展增进老年人福祉。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经