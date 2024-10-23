本报北京10月22日电 （记者李心萍）记者从国务院国资委获悉：今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%。据介绍，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是国家培育发展新动能、打造未来新优势的关键领域。国务院国资委先后启动央企产业焕新行动和未来产业启航行动，积极研究出台一揽子支持政策，并筹备设立专项基金，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业。

近年来，中央企业布局战略性新兴产业取得积极进展。数据显示，2018年到2023年，中央企业战略性新兴产业投资规模由0.7万亿元增长至2.18万亿元，占全部投资比重由12.8%提升至35.2%，投资规模增长204.8%，年均增长率24.97%，有力带动产业结构升级和产业链融通发展。

当前我国战略性新兴产业发展正处于抢占制高点、向更高位跃升的重要关口，国务院国资委相关负责人表示，下一步，将继续健全新兴产业培育机制，优化保障支持政策，推动一批重大成果落地，不断催生新产业、新模式、新动能。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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