本报记者 葛孟超

国务院新闻办10月22日举行新闻发布会，介绍前三季度外汇收支数据情况。

“今年以来，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”国家外汇管理局副局长李红燕表示。

前三季度，在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元；在银行结售汇方面，结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元。

李红燕表示，前三季度，我国外汇收支状况主要呈现5个特点。一是跨境资金恢复净流入，二是结售汇趋向基本平衡，三是近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性，四是外汇市场交易比较活跃，五是外汇储备规模保持基本稳定。

经常账户是反映一个国家内外部经济是否平衡的重要指标。上半年，我国经常账户顺差937亿美元，与同期的国内生产总值之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持一定规模顺差，继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用；服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。初步统计，第三季度经常账户顺差仍然保持在合理水平。

“近年来，我国发挥产业链供应链相对优势，对外贸易竞争力增强，并带动生产性服务业出口；同时依托国内大市场消费潜力，全球贸易伙伴充分共享我国发展机遇，推动我国进出口贸易平衡发展。展望未来，我国经常账户将延续规模扩大、基本平衡的发展态势，有助于维护国际收支和外汇市场稳健运行。”国家外汇管理局国际收支司司长贾宁说。

从资本项目看，近期跨境资本流动更趋均衡。李红燕表示，外资来华投资有所增加，外资投资境内债券延续稳定流入态势，前三季度累计净增持超过800亿美元；近期外资投资境内股票情况明显改善，外债变动保持平稳。我国境内主体对外投资有序开展，直接投资、证券投资均保持了稳步增长态势。

在汇率方面，李红燕表示，国家外汇管理局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在一些不确定不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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