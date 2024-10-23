本报记者 王欣悦 段宗宝 沈靖然

身着装有传感器的紧身衣，动作捕捉演员舞动棍棒，LED屏上的孙悟空也跟着耍起了金箍棒。在重庆永川科技片场的虚拟拍摄科技影棚，片场场景正实时转化为影视“大片”。

从浩瀚的宇宙到繁华的都市，各类场景可以快速切换。“这个充满科技感的片场，不仅拥有LED虚拟拍摄屏，还配套了虚拟制片、动作捕捉、全景声、数字资产、视效、渲染等生产环境。”达瓦（重庆）影像科技有限公司董事长卢琪说，围绕永川科技片场，公司构建起虚拟拍摄完整产业生态、统一的流程标准和专业的服务体系。科技片场中虚拟拍摄棚的使用率已超过90%。

除了技术服务，还有平台支撑，越来越多剧组实现了“拿着剧本来，带着成片走”。正在片场准备新项目的众合千澄（无锡）有限公司执行制片人李真说：“利用片场的服务平台，我们能够线上勘景、对接合适的演员，而且片场在食住行、服化道、场景协调等方面也提供了优质服务，极大提高了工作效率。”据了解，片场通过VR技术上架504个拍摄基地、837个外景点位，可为剧组节约60%的勘景时间。

永川科技片场是重庆以科技赋能文化产业高质量发展的一个缩影。文化产业加上数字技术，还让精美的石刻“开口说话”。

世界文化遗产大足石刻历史悠久，当地引入数字技术，让游客全方位体验这份沉淀了千年的美。

走进游览中心，两侧的4K、8K剧场，抢先为观众带来艺术震撼。4K宽屏电影《天下大足》介绍了大足石刻的开凿历程，8K球幕电影《大足石刻》记录了大足石刻的经典造像。

《大足石刻》由实景拍摄和CG（计算机图形图像技术）动画结合制作而成。在剧场特殊设计的座椅上顺势仰躺，屏幕中的石刻仿佛扑面而来，游客可以将石刻的每个细节看得一清二楚。

“数字建模、特殊的拍摄方式、特制的呈现手法，让游客获得沉浸式观影体验，从而对大足石刻有了直观了解。”重庆大足高新区党工委委员、管委会副主任黎卫东介绍。

创新驱动，一大批高科技含量产品不断问世，一个个新场景新应用不断涌现。通过推动科技创新和产业创新融合发展，重庆因地制宜发展新质生产力，加快传统产业转型升级，积极培育新业态新模式新动能，促进经济高质量发展。

重庆荣昌区的国家级生猪大数据中心，作为畜牧单品种国家级大数据服务平台，依托“数字监管平台”“智慧养殖管理系统”“生猪金融数据分析平台”三大平台，有效解决生猪养殖产业“日常监管”“疫病防控”“金融贷款”难题，还实现了生猪养殖、贩运、屠宰“一网式”实时监管。

“我们推出了生猪产业大模型和三大数字化服务平台——‘荣易养’‘荣易管’‘荣易卖’。赋能智慧养殖、数字监管和线上交易。”国家级生猪大数据中心主任秦友平说。

随着大数据中心的建成与运营，荣昌生猪产业步入全新的发展阶段，引进和培育了养殖、饲料、兽药、深加工、智能养殖装备、销售等企业100家，形成畜牧全产业链，总产值超过200亿元。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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