人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界最长海底高铁隧道进入海域段掘进施工

2024年10月23日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报杭州10月22日电  （记者李中文、刘军国）22日，在新建浙江宁波至舟山铁路（以下简称“甬舟铁路”）金塘海底隧道舟山侧，海平面下42米深处，“定海号”盾构机成功穿越海堤，由陆域段进入海域段掘进施工，标志着世界最长海底高铁隧道开启“穿海之旅”。

　　金塘海底隧道是甬舟铁路控制性工程，位于东海海域宁波与舟山之间的金塘水道下方，西起宁波市北仑区，东至舟山市金塘镇，全长16.18公里，其中采用盾构法施工区段长11.21公里。

　　今年5月16日，金塘海底隧道掘进使用的“定海号”和“甬舟号”盾构机从舟山侧和宁波侧同时始发，相向掘进施工。两台盾构机在穿越高水压及多种复杂地层后，将在海底实现精准对接。

　　甬舟铁路是国家中长期铁路网规划中的重大项目，线路全长76.4公里，设计时速250公里。项目建成运营后，将结束舟山群岛不通铁路的历史，长三角唯一不通高铁的地级市舟山市将接入全国铁路网，对助力长三角一体化高质量发展具有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型“绿”意盎然 释放经济发展新动能
　　能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。近年来，我国能源转型不断加速，各项关键技术接连突破，持续调整完善新型能源体系，不断向智能化、数字化方向迈进，释放高质量发展生机活力。…
沃野又“稻 ”丰收时
　　农业农村部农情调度显示，全国秋收进度已近八成。目前，长江中下游晚稻陆续开镰，各地各部门不断健全农技服务体系，加快推进秋收工作，确保晚稻颗粒归仓。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部