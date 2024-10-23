本报杭州10月22日电 （记者李中文、刘军国）22日，在新建浙江宁波至舟山铁路（以下简称“甬舟铁路”）金塘海底隧道舟山侧，海平面下42米深处，“定海号”盾构机成功穿越海堤，由陆域段进入海域段掘进施工，标志着世界最长海底高铁隧道开启“穿海之旅”。

金塘海底隧道是甬舟铁路控制性工程，位于东海海域宁波与舟山之间的金塘水道下方，西起宁波市北仑区，东至舟山市金塘镇，全长16.18公里，其中采用盾构法施工区段长11.21公里。

今年5月16日，金塘海底隧道掘进使用的“定海号”和“甬舟号”盾构机从舟山侧和宁波侧同时始发，相向掘进施工。两台盾构机在穿越高水压及多种复杂地层后，将在海底实现精准对接。

甬舟铁路是国家中长期铁路网规划中的重大项目，线路全长76.4公里，设计时速250公里。项目建成运营后，将结束舟山群岛不通铁路的历史，长三角唯一不通高铁的地级市舟山市将接入全国铁路网，对助力长三角一体化高质量发展具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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