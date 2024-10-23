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房地产政策密集出台，市场反应如何——

楼市一线探变化

本报记者 王云杉
2024年10月23日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月26日召开的中共中央政治局会议提出，“要促进房地产市场止跌回稳”“推动构建房地产发展新模式”。近期，有关部门抓存量政策落实、抓增量政策出台，各地因城施策，支持居民刚性和改善性住房需求，释放出强烈的稳增长、稳楼市信号。

　　观察政策“组合拳”的效果、房地产市场的积极变化，房产中介是一扇重要窗口。10月20日，记者走进北京链家新澳洲康都门店和朝阳亚奥签约中心，在房地产市场一线感受政策成效和市场变化。

　　9时30分：门店例行晨会

　　带看量翻倍，市场热度明显提升

　　10月20日9时30分，门店例行晨会。

　　“现在要抓紧时间响应客户”；

　　“市场升温了，我们要努力跑起来”；

　　“意向强烈的客户，可以问下报价，及时反馈给业主”；

　　…………

　　手里拿着最近的市场数据，门店负责人李松强正在给经纪人布置工作。

　　链家实时签约情况显示，10月份二手住房市场热度显著提升。根据北京链家的数据，截至10月20日，二手住房签约量已超过9月份全月水平，比9月前20天增长超1倍，与去年同期相比增长近2倍。

　　“我们门店一共有24个经纪人，之前开晨会，大厅常满满当当的。但今天，只来了12个人，其余的都去带看了。”李松强说，前一天周六，门店经纪人人均两个带看，多的甚至带看了7组客户，“近3个周末，带看量比之前都翻倍了。”

　　“今天还有两单交易要进入谈判和签约阶段。”李松强告诉记者，从签约量来看，10月份门店已经签了7单，而整个9月只有5单，当下的市场热度明显提升。门店附近的房源以改善型需求居多，如果是针对刚需的门店，带看、签约都更活跃。

　　“政策调整后，资金门槛降低了，还释放了不少购房资质。”经纪人李静此前从事房屋租赁业务，对接了一批非京籍的租户，“他们当中有不少社保年限满足了最新的要求，有了‘租转购’的需求。”

　　北京市住房城乡建设委数据显示，10月上半月，北京全市购房资格审核申请2.4万笔，同比增长91%。其中，非京籍0.97万笔，占比超过40%，同比提高16个百分点。

　　15时10分：陪客户看房

　　刚需和改善性需求逐步释放，高性价比房源受青睐

　　15时10分，记者跟随经纪人，在周边的小区陪客户看房。

　　经纪人申光辉告诉记者，门店附近的小区覆盖了从一居室到四居室等多种类型的房源，房龄有旧有新，再加上邻近地铁，交通便利，吸引了不少客户。

　　客户陈先生来北京工作已满5年，妻子刚刚怀孕，想购置一套小两居。“北京居民家庭购买首套商品住房，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整到了15%。算下来，买一套总价300万元左右的房子，首付只需四五十万元，对我们刚需群体是个利好。”陈先生说，他和妻子主要在目前租住的小区看房，“对周边的环境比较熟悉，离上班的地方近，也方便搬家。”

　　看房的客户中，有刚性需求也有改善性需求。“家里老大明年上小学一年级，老二又刚刚出生不久。孩子多了，我们就想换一套三居室，改善居住条件。”37岁的客户王先生表示。

　　从今年4月份开始，王先生一家陆陆续续在看房。最近，北京加大住房公积金贷款支持力度，对京籍二孩以上家庭购房的，住房公积金可贷款额度将上浮40万元，最高可贷到160万元。“这减轻了我们不少负担，希望能选一套家里人满意的房子。”王先生说。

　　“最近不少高性价比的房源受到青睐。之前有一套我看中的房子，9月份下调挂牌价至290万元，很有性价比，但挂了半个月还没动静。月底政策调整后，带看了4组，第三天就卖出了。”在申光辉看来，当前阶段，楼市升温主要得益于政策驱动刚性需求和改善性需求入场，是健康的、有支撑的。

　　20时10分：签约中心见签

　　买卖双方更有信心了，市场热度有望延续

　　20时10分，北京链家朝阳亚奥签约中心大厅内，依然人头攒动。很多业主和客户在排队等待签约。

　　“签约中心一共12个签约室。近几个周末，从早到晚都是满的。”亚奥签约中心负责人史先超说，亚奥签约中心主要覆盖了亚运村、北苑、芍药居、望京等地区附近的门店，10月1日以来，日均签约量达45单，较上个月提升了50%。“今天是周日，人多一些，已经有80多组交易来预约签约。”

　　签约中心里，常驻的银行工作人员提供咨询以及办理贷款的服务。“我们合作的银行有几十家，目前每天会有两家银行在现场专员驻点，其余的可以随时线上协调。”史先超说。

　　采访中，记者发现，相关调控政策落地见效后，买卖双方都更有信心了。

　　卖方的预期较之前更加稳定。“之前一直担心价格逐月下行，房子卖不出去。得益于政策的支撑，市场热度也给了我信心。”34岁的丁女士说，原来自己的房子一个月只有四五次带看，近期增加到了十几次。

　　买方的观望情绪有所减弱。

　　39岁的刘先生表示，“我之前的小房子已经卖出了，打算再买大一点的房子。最近的一系列政策，给了我很好的预期，准备近期就出手。”

　　34岁的赵先生说，“和父母筛选过一遍房子，最近发现比较满意的7套房子中，有4套已经卖掉了，所以这几天提高了看房的频率，希望能在年底前定下来。”

　　对于后续市场走势，史先超认为：“新增带看量大大增加了。从目前带看量的增势来看，市场热度有望延续。”

 

　　版式设计：张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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