本报记者 王乐文 方 敏

前不久，自然资源部超纯矿物新材料重点实验室（筹）揭牌仪式在河南三门峡市举行。业内专家表示，实验室的建立将有力推进关键基础材料产业化。

三门峡地质矿产资源丰富，近年来，当地加快推进矿产资源节约集约利用，实现向材料新城、制造业之城的转变。

迎难而上，储备更足发展后劲

三门峡的优势矿产资源十分丰富，拥有22种战略性矿产，黄（黄金）、白（铝）、黑（煤炭）均是当地优势矿产……

资源虽多，但由于此前粗采粗炼，浪费太多。炼金炼铜后的残渣中，还有许多稀有金属，都被忽略了。为何？理念落后、技术落后。

此外，无序开采还导致山体破坏、污水横流。一方面群众意见较大，另一方面也让企业面临较大的环保压力。一家石墨生产企业就曾几次因尾气排放不达标停工整改，最长一次停产达3个月。

面对“发展中的烦恼”，三门峡的选择是，全面贯彻新发展理念，走高质量发展之路。

也有人质疑：三门峡连一所独立的本科高校、一个科研院所都没有，并且缺乏高端产业支撑，高层次人才不愿来，走高质量发展之路，难度不小。

“要迎难而上，为三门峡储备更足的发展后劲。”面对质疑，三门峡市委书记范付中说。

创新发展提升技术支撑能力

一块铜，能压多薄？走进三门峡灵宝市宝鑫电子科技有限公司，记者见到了比蝉翼还薄的铜箔。“这是我们研发的3.5微米超长极薄铜箔，目前已量产。”公司总经理李会东介绍。

以前，铜原料按吨卖；现在，新型材料按克卖。近年来，三门峡着力推进“两变”：一是变理念——更注重资源精细化利用；二是变技术——更注重创新驱动。

在三门峡，向科创要效益成为越来越多企业的选择。数据显示，2023年，三门峡全市战略性新兴产业增加值同比增长6.9%、高新技术产业增加值同比增长12.8%。

企业发力科研创新，政府相关部门也推行多元化投入机制，给予最大力度支持。三门峡市科技局副局长张国红介绍，近几年，市里每年财政科技投入增长不低于20%。同时，市里用足产业基金，常态化开展银企对接，随时为科创企业提供金融支持。

如今的三门峡，传统产业变了模样——黄金、铝及铝精深加工、煤及煤化工三大产业，已形成千亿级产业集群。黄金产量连年居全国前列，铜箔产能达7.8万吨、居国内第一。

推动研究成果快速产业化

没有独立本科高校、科研院所，缺乏创新平台，是摆在三门峡面前的一道难题。

三门峡决定“借梯登高”，这个“梯子”就是郑州大学。2022年3月，三门峡与郑州大学共建“中原关键金属实验室中试基地”，打造金属新材料领域科技创新策源地。

相较于实验室里科研成果的“小试”，要实现产业化，需迈过“中试”这一关卡。三门峡建设了一批中试基地，形成一批高能级创新平台。

走进中原关键金属实验室，在超高纯镓、铟、硒材料中试生产线项目无尘车间内，一台台提纯设备正在运转。“此次中试的产品，已具备产业化条件。”说起近期工作成果，项目研究小组副组长李海军很高兴，“三门峡推行的‘产业研究院+实验室+中试基地+产业园’运行模式，可以推动更多实验室成果走出去。”

目前，三门峡全市创新平台已达768个，省级以上平台达194个。创新平台数量较2020年增长57.7%。

建好平台，还有两个问题：如何引来更多人才？如何让人才愿意留下？三门峡多措并举：系统实施“1+8”人才政策体系，出台“柔性引才”“人才飞地”等举措，推出“崤函英才计划”，滚动设置10亿元人才基金。

2022年，中国科学院院士、矿山工程岩体力学专家何满潮研发出一种新型钢材。三门峡根据人才政策，吸引何满潮团队落户当地，让他们在这里安心搞研发。目前，该团队研究成果在三门峡产业化落地，新材料项目成功投产。

2018年以来，三门峡市先后分4批引进高层次人才（团队）251个，实施人才项目142个。推动攻克“卡脖子”技术和生产难题357个，获得专利406个。全职工作的博士、高级职称优秀人才等数量较2020年翻一番。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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