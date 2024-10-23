本报北京10月22日电 （记者常钦）近日，自然资源部、人力资源社会保障部联合印发《注册城乡规划师职业资格制度规定》《注册城乡规划师职业资格考试实施办法》，旨在进一步加强注册城乡规划师职业资格管理，推动规划专业技术人才队伍建设，更好“多规合一”改革部署。

自然资源部国土空间规划局有关负责人介绍，机构改革以来，自然资源部持续聚焦注册城乡规划师职业资格管理，加快国土空间规划行业管理信息系统建设，推动注册城乡规划师考试、注册和继续教育改革。截至目前，会同人力资源社会保障部已顺利组织6次全国注册城乡规划师考试，注册城乡规划师从2.9万余人增长至4.7万余人，成为国土空间规划体系建设的重要专业技术力量。

此次印发的《资格规定》确定了注册城乡规划师职业资格管理的整体框架，规定了职业资格考试和注册城乡规划师注册、执业的总体要求，明确了注册城乡规划师的权利和义务。

据了解，下一步，自然资源部将会同人力资源社会保障部做好《资格规定》《考试办法》实施工作，抓紧开展注册城乡规划师职业资格考试大纲修订，优化注册城乡规划师注册和继续教育服务，健全注册城乡规划师信誉档案，提升注册城乡规划师服务管理水平，推动国土空间规划行业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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