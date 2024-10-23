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交通强国建设试点取得良好成效

各试点单位已获专利一千八百余项

2024年10月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南京10月22日电  （记者韩鑫）记者从22日在南京举办的加快建设交通强国大会上获悉：《交通强国建设纲要》印发实施5年来，交通强国建设试点取得良好成效，累计组织112个单位开展了618项交通强国建设试点任务。初步统计，各试点单位已获专利1800余项，形成标准规范、技术指南、指导手册、技术要求等800余项，形成了一批可复制、可推广的典型经验。

　　经过多年建设，加快建设交通强国实现良好开局，进入新的历史阶段。5年来，交通运输在“大”的基础上向“强”又迈进了一大步、在“有”的基础上向“好”又迈进了一大步，基础设施网络更加完善，运输服务能力大幅跃升，绿色低碳转型加快推进。我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，综合交通网里程超过600万公里，总规模居世界前列。目前，全国铁路电气化率达到75.2%，我国新能源汽车数量约占全球一半，新能源城市公交车占公共汽电车总量的比例超过81%，机场电气化率超过60%。

　　交通运输部党组书记刘伟表示，目前试点工作已进入全面攻坚、收获成果、示范推广的新阶段。要扩大有效投资，加快建设现代化国家综合立体交通网；推动降本提质增效，促进降低全社会物流成本；强化科技创新，不断夯实交通科技人才基础；强化安全保障，不断提升安全体系和能力现代化水平。

　　此次大会首次发布了交通强国指数。据测算，目前我国交通强国指数为88.9，在全球主要国家中居第六位，比2012年上升3位。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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