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三季度国家铁路累计发送货物超10亿吨

创单季度货物发送量历史新高

2024年10月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月22日电  （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：三季度，铁路货运呈现量质齐升的良好态势，国家铁路累计发送货物10.04亿吨，同比增长3.8%，创单季度货物发送量历史新高，铁路现代物流体系建设取得显著成效。

　　货运能力有效扩充。铁路部门精心组织货物运输，持续提升货运能力，国家铁路日均装车18.2万车，同比增长4.1%。用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼、兰新铁路等主要能源运输通道，大力开行万吨列车，三季度国家铁路发送煤炭5.2亿吨，同比增长3.5%。

　　快运班列高效开行。大力发展多式联运，高质量开行快运班列，“班列+两端公路”多联快车产品已覆盖各省会城市，“班列+班轮”铁海快线产品已覆盖全国主要港口。积极探索“一单制”铁海快线班列开行，实现一张运单全国通达，运输效率大幅提升。三季度，国家铁路发送集装箱958万标箱，同比增长17.3%。

　　货运服务水平有效提升。积极推广运费贷、信用证结算、铁路单证融资等物流金融服务，助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题，累计服务各类客户546家，授信融资总额154.6亿元。推进铁路货运数智化建设，完善95306平台智慧服务功能，实现货运业务全流程网上办理和集中办理，目前铁路电子运单比例达97%以上。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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