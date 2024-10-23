谢卫群

“我们除了做物流，还要关心期货市场。”广东国荣物流集团供应链事业部总监廖众喜说，航运价格波动、物流成本上升给企业海运出口带来较大挑战，“幸好现在有了对冲工具。”

廖众喜所说的工具，就是上海期货交易所针对欧洲航线运价开发的期货——集运指数（欧线）期货。这款期货是依托我国指数开发的航运期货品种，2023年8月18日在上期所所属上海国际能源交易中心上市。

“集运指数（欧线）期货上市后，货运企业受益不少。比如，如果国内生产企业要往欧洲运输货物，需要和船公司签订货物运输合同，并确定运输价格。这就是这款期货对应的现货市场。但是，集运运输市场本身受供需等因素影响，经常出现运费上涨下跌。如果企业担心未来运费上涨，就可以在期货市场上通过签订期货合同来锁定未来的运费。”方正中期期货分析师陈臻说。

企业为应对国际航运价格不确定性，可以利用期货端收益弥补现货端损失。今年5月，国荣物流收到三一重工6月向欧洲发运13个特种货柜的需求，并以当时的市场运价向三一重工出售舱位。国荣物流随后判断，从那时起到6月出运时，现货市场运价将继续上涨，未来国荣物流向船公司购买舱位时，舱位购买价格将大概率高于现在的舱位出售价格，因此这一单的亏损概率极高。为规避运价上涨风险，国荣物流决定买入期货进行风险管理。

中信期货在了解以国荣物流为代表的货代企业的实际运营模式及业务痛点后，为国荣物流提供期货套保定制方案，帮助企业运用期货工具管理运价上涨风险。5月7日，国荣物流建立5手多单来锁定订舱价格，大约相当于现货端13个特种货柜的价格总量。就在国荣物流买入期货后，期、现货运价继续上涨。6月初，货物即将发运，国荣物流选择向船公司订舱，每个集装箱相比5月涨价不少，经核算后现货端累计亏损18.7万元；同时，企业将期货平仓，盘面获净盈利15万元。

“通过参与集运指数（欧线）期货交易，我们的亏损额从18.7万元降到了3.7万元。期货端的收益弥补了现货端的损失，平抑了运价的波动。”廖众喜说。

随着交易规模不断增长，集运指数（欧线）期货的影响也在扩大。截至10月22日收盘，集运指数（欧线）期货累计运行282个交易日，累计成交量约4244万手，日均成交量约15万手；累计成交额约3.48万亿元，日均成交额约123亿元。

为提升期货市场服务航运业高质量发展能力，当前上期所正在持续开展产业客户培育工作。此外，上期所鼓励期货公司在服务过程中探索创新性风险管理模式，推出适用于航运企业、外贸企业运营场景的场外期权、运价保障产品等创新产品，力争探索一套行之有效的航运产业客户参与期货市场的实践方案。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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