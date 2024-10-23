本报西安10月22日电 （记者龚仕建）记者从中国科学院西安光学精密机械研究所（以下简称“西安光机所”）获悉：该所在阿秒成像研究中取得重要进展，实现了超宽光谱光源的高分辨成像，相关成果以《超宽光谱的快照式相干衍射成像》为题发表在《光子学研究》期刊上。

阿秒光脉冲的持续时间极短（一阿秒为百亿亿分之一秒），是拓展微观物质超快动力学过程研究、揭示多领域底层物理规律的直接有效手段。然而，阿秒光脉冲固有的超宽光谱会在成像系统中引入大量色差，不同光谱成分之间的干扰和极紫外/软X射线波段高质量光学元件的缺乏成为阿秒成像发展的瓶颈。

西安光机所研究团队提出的无透镜超宽光谱成像新方法，可以从模糊的超宽光谱衍射图中提取出高质量的清晰单色衍射图，进而实现高分辨成像。该方法大幅度提升了单发相干衍射成像光源的适用光谱带宽，光谱带宽和中心波长比可以达到140%。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经