王云杉

期待更多城市通过培育发展数字经济、加强改进数字治理、提升优化数字服务，让城市更加宜居、韧性、智慧，让全体人民共享数字经济发展红利

习近平总书记强调：“运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。”

城市作为国家经济发展、社会治理、公共服务的单元，是推进数字中国建设的综合载体。重庆市打造政务网络新模式，统一承载算力网、车联网、工业互联网等新兴业态网络，为新兴业态提供必要的网络基础设施保障；厦门市城市事件协同管理平台推动市、区、镇街、村居四级跨部门、跨层级事件流转和处置，实现城市治理事件及时发现、快速响应、高效处置……近年来，为了“让城市更聪明一些、更智慧一些”，不少城市作出有益探索。今年5月，国家发展改革委、国家数据局等部门印发相关意见，为深化智慧城市发展、推进城市全域数字化转型提出时间表和路线图。

一方面，要做好“乘法”，通过推进数字技术与城市和产业深度融合，培育壮大数字经济。城市汇聚了数据供给、流通交易、融合使用和安全治理相关的技术、产业、场景等资源，承载着大量社会生产、生活和治理活动，为发展数字经济提供了丰沃的土壤。天津滨海新区依托港口，大力发展网络货运等新经济业态，网络货运行业企业加速集聚；无锡对超1700个路口信号灯进行网联化升级，为“聪明的车”搭建“智慧的路”……充分发挥城市海量数据、巨大市场优势，发挥数据要素协同优化、复用增效、融合创新作用，不断催生数字经济新产业、新业态、新模式，更多城市将收获发展新动能。

另一方面，要做好“除法”，通过体制机制创新打破影响数据流通使用的堵点卡点。近年来，不少城市对不适应城市数字化转型的组织、流程、机制等进行优化调整，推动跨领域、跨部门业务流程再造、制度创新。比如浙江杭州市，为打破医疗领域“数据孤岛”，实现全市医学检查检验结果互认共享，有效减少了重复检查检验，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。又如江西吉安市，为健全政务数据共享协同机制，建立“数据专员”制度，设立监督、管理和运维等三类专员，按照工作职责，授予不同权限，促进政务数据“管起来、用起来、活起来”。通过建立健全相关制度规范、完善规则规范和运行流程体系开展适数化变革，有望让数据流通更顺畅、应用更高效。

推进城市智慧化发展、数字化转型，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必然要求。期待更多城市通过培育发展数字经济、加强改进数字治理、提升优化数字服务，让城市更加宜居、韧性、智慧，让全体人民共享数字经济发展红利。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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