本报电 记者从国家管网集团获悉：日前，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目——西气东输四线吐鲁番到哈密段建成投产，全长583公里，这也是西气东输四线投产的首段工程。

西气东输四线是继西气东输一线、二线、三线管道之后，又一条东西走向的能源战略通道，起自新疆乌恰县，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫。其中，率先投产的吐鲁番到哈密段设计压力12兆帕，年设计输气量达150亿立方米。

据介绍，西气东输四线吐鲁番到哈密段沿线以戈壁、荒漠为主，人烟稀少，交通不便。管道穿越火焰山下的吐鲁番市高昌区和鄯善县，夏季最高气温超47摄氏度；途经“百里风区”，一年中8级以上大风天气近140天，局部地段阵风超过12级。

建设过程中，国家管网集团创新应用多项先进技术克服挑战。在沿线7处地震断裂带，首次采用管径1219毫米、厚度33毫米、X80高钢级的大应变钢管，提升大输量长输管道在复杂地区应对地震变形的能力；首次大规模推广应用18米加长管，与使用常规钢管相比，环焊缝数量减少约1/3。与此同时，新疆段全部站场和阀室均推广应用光伏发电系统，预计每年可节约用电超36万千瓦时，减排二氧化碳约362吨。

据介绍，西气东输管道系统包括西气东输一线、二线、三线、四线，全长超2万公里。其中，西气东输一线干线起自新疆轮南，终至上海；西气东输二线干线起自新疆霍尔果斯，终至广东广州；西气东输三线干线起自新疆霍尔果斯，终至福建福州，分西段、东段、中段建设，目前西段、东段均已投产，中段正加紧建设。

（丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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