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配齐商业设施，创新消费场景，优化消费环境——

家门口的消费更便利（消费视窗·培育和壮大消费新增长点）

本报记者 齐志明 徐 靖
2024年10月23日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　内蒙古自治区乌海市积极推进一刻钟便民生活圈建设，给居民生活增添便利。图为居民在乌海市海南区新苑社区内的一家超市购物。
　　新华社记者 李志鹏摄

　　近日，在江苏省如皋市如城街道蒲行社区“邻里爱心食堂”，工作人员正在为社区老人挑选喜欢的菜品。
　　徐 慧摄

　　买早餐、寄快件、修家电……社区消费，一头连着居民生活质量，一头连着大小经营主体，便捷服务百姓日常生活，也让城乡经济“微循环”更畅通。各地区各部门强化城乡社区服务功能，培育壮大社区商业，让更多便民生活圈服务百姓生活。如何通过创新消费场景、优化消费环境、丰富消费业态，进一步完善社区服务，释放社区消费更大潜能？记者近日在多地进行了探访。

　　改善消费条件，不断丰富社区消费业态

　　周末一大早，家住湖南株洲市天元区泰山路街道铁西社区铁路小区的李梅玲，来到家门口的早餐店吃早餐，随后，到附近的农贸市场买菜和水果，还在小区门口的理发店剪了头发。“家门口商业设施齐全，很方便！”李梅玲说。

　　与李梅玲同住一个小区的陈大妈，每天一早就直奔社区的养老服务中心。铁西社区养老服务中心设有休息室、音乐厅、理疗室等，特别是助老餐厅方便了社区老人的日常生活，每餐以10元和12元的标准，为社区老人提供丰富的选择。

　　想吃新鲜蔬菜，下楼到小区菜店就能买到；健身、美发、洗衣，社区邻里中心一站式满足各类生活服务需求……社区消费是社区居民在家门口进行的消费，它以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，具有便利性、即时性、高频次、多元化等特点，是居民生活的重要组成部分。旺盛需求催生的社区消费市场是一片广阔的蓝海。

　　今年6月，国家发展改革委、商务部等多部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》），提出“培育社区消费新场景”，并对完善城市社区便民服务、优化农村社区消费环境做出具体部署。

　　社区服务消费涌现新业态。开设社区健身房、增设社区日间照料中心、探索居家养老上门护理服务……今年以来，我国社区消费业态、消费场景不断创新。美团数据显示，最近半年，“社区健身”搜索量同比增长180%；“日间照料”搜索量同比增长87%，与社区日间照料相关的订单量同比增长72%；“居家养老服务”搜索量激增，同比增长超240%。

　　各地区各部门积极改善社区消费条件。在步行5—10分钟范围内的“家门口”，持续配齐购物、餐饮、家政、快递、维修等基本保障类业态，引进智能零售终端，让消费更便捷。在步行15分钟范围内的“家周边”，因地制宜发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等品质提升类业态，让消费更舒心。持续优化的社区消费圈，不断满足人们个性化、多元化、品质化需求。

　　盘活存量设施资源，引入多元社区服务

　　《措施》提出，“支持社区盘活现有闲置房屋场所，鼓励利用现有设施转型为社区嵌入式服务设施，推动养老育幼、邻里助餐、体育健身、健康服务、家政便民等服务进社区。”

　　不少地区充分利用社区周边空置或过剩的旧厂房、仓库，以及闲置土地等资源，改建一批贴近居民生活、综合服务型的社区商业中心、邻里中心等便民服务设施，创新社区服务内容与形式，优化社区消费体验。

　　家住安徽合肥市蜀山区南七街道科企社区的陶仁好，就见证了2000多平方米老厂房的历史变迁。这里属于原合肥化工机械厂，员工最多时有2000余人。陶仁好是合肥化工机械厂的一名退休职工，1969年进厂直至退休，在厂里工作了36年。

　　上世纪90年代，城市布局更新，工厂外迁、厂房闲置。2023年5月，经过二次设计和改造，原合肥化工机械厂的老厂房被改造为“香樟雅苑1958党群服务中心”。服务中心设有书画室、舞蹈室，还为小区孩子们开设了课后小课堂，并配齐商业设施，搭建起集学习教育、休闲娱乐、协商议事于一体的社区服务综合体。

　　“我们的目的是打造一个居民想来常来爱来的地方。前期征集民意，改造中保留了原有工业风格，并添加了新潮元素，在有限空间内实现功能提升。”南七街道科企社区党委副书记门传和说。

　　红砖灰顶的老厂房年代感厚重，时尚的文娱业态现代感十足。“有事没事就下楼来转转，练练字、下下棋，下雨淋不着，夏天有空调，还有专门的志愿者。”陶仁好说。

　　在北京市，有的街道社区梳理出闲置空间和边角地，免费提供给“小修小补”等小商户；在深圳市，不少社区改造闲置空地为公共活动空间，打造高品质便民生活环境……

　　华中师范大学政治与国际关系学院教授陈荣卓表示，各地要结合实施城市更新行动，盘活存量设施资源，集中建设新增设施，提高设施使用效率，在保证安全的前提下提倡“一点多用、一店多能”，避免大拆大建。营造商居和谐的消费环境，做到商业环境与居住环境相协调，业态发展和居民需求相匹配。

　　强化政策保障，推动社区消费扩容提质

　　在山东聊城经济技术开发区东城街道辛屯社区，每天早上，一家名为祁云芜湖灌汤包的早餐店门口总是会排起长队。

　　“这边企业开办审批速度快，我们很快拿到了经营许可证，迅速投入到店铺的筹备和运营当中，服务社区居民也更有干劲了。”店面负责人江经飞介绍。

　　“今年以来，我们结合社区实际，从高频热点类型企业切入，优化社区营商环境，促进社区消费。建立健全‘联审联验’工作机制，实现餐饮企业开办一个流程办理、专区同步出证，有效降低餐饮企业准入成本，激发餐饮消费活力。”聊城经开区行政审批服务部副部长王维说。

　　去年7月，商务部等13部门发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》提出，“优化营商环境”“优化企业开办服务，推广电子证照应用”。许多地区在推动社区消费提档升级中，以持续深化商事制度改革为抓手，支持各地加大住所与经营场所登记改革力度。简化社区店铺开业程序，装修施工、招牌设置实行备案承诺制，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺制。

　　陈荣卓说：“繁荣社区消费是一项系统工程，相关部门、地方、社会和企业要协同发力，加快完善社区消费基础设施建设，推动社区服务创新升级，不断增加优质供给，拓展更多消费新场景，让家门口的消费更便利。”

　　业内人士建议，要强化政策保障，将城乡社区服务体系建设、15分钟社区生活圈规划建设、完整社区建设试点等工作相衔接，加强政策集成，形成工作合力。同时引导企业规范经营，整合街道、社区、物业、商户等各方力量，通过共建共管加强环境整治和自律规范。充分调动各类资源和社会力量，推动商业业态创新、管理创新和服务创新，全面提升便利化、标准化、智慧化、品质化水平，提供适合社区消费群体的多层次、个性化商品和服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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