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更好释放汽车以旧换新政策效应（市场漫步）

齐志明
2024年10月23日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　持续协同发力，畅通循环堵点，推动汽车换“能”出“新”

　　

　　今年以来，汽车以旧换新政策激发了汽车消费市场活力。在“真金白银”的补贴政策下，消费者的换购热情不断高涨。

　　商务部数据显示，截至10月4日零时，全国汽车以旧换新平台累计收到补贴申请125.8万份，其中，绿色节能的新能源汽车购买比例更高，补贴申请量占比达62%。

　　中国汽车流通协会公布的数据显示：9月份，全国狭义乘用车零售量达到210.9万辆。汽车以旧换新政策的实施，不仅让消费者得到了实惠，也增加了汽车销售门店的客源和销量，让消费市场焕发出新的生机。

　　数据显示，1至8月份，全国报废汽车回收量同比增长42.4%，汽车以旧换新政策实施后的5月到8月，同比增幅分别达到55.6%、72.9%、93.7%和73.8%，充分证明了以旧换新政策对汽车消费市场的推动作用。

　　为更好释放以旧换新政策红利、推动汽车消费市场高质量发展，各方主体要精准发力、协同发力、持续发力，畅通循环堵点，推动汽车换“能”出“新”。

　　加大财政金融政策支持力度、突出汽车领域标准牵引、完善报废车回收拆解体系、促进二手车放心便利交易、培育壮大二手车经营主体、推动汽车流通消费创新发展……提升汽车消费意愿仅仅是第一步，便捷办理、轻松购买，更好地优化消费环境，才能让消费者最终实现消费。目前，各地出台相关措施优化流程，提升汽车购买服务效率。未来还需要进一步增强与工信、商务、公安等多部门的联动，通过整合资源、优化流程，更好地实现申请表单多表合一、线上一网申请、材料一次提交，压减办理时长和成本，确保政策更加高效、便捷地实施。各地应推进线上线下政务服务能力的整体提升，实现高频事项的网上办理和掌上办理，整合政务服务热线，提高接办效率。

　　对于消费者来说，首先要深入了解政策细节，及时了解补贴额度和条件，做到心里有数。同时还应关注汽车的全生命周期成本，包括维护、保养、能耗等。通过理性规划和合理选择，消费者不仅能够享受政策带来的实惠，也为推动绿色消费、实现可持续发展作出贡献。

　　要优化市场供给，畅通产销对接。汽车生产企业要以创新引领供给，不断创新技术、升级产品、优化服务，激活市场新动能。

　　促进汽车以旧换新利当前、惠长远，相信在各方共同努力下，汽车以旧换新政策的激活效应将更加显现，为汽车市场注入新的发展动能，不断满足人民美好生活需要。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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