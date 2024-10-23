本报记者 欧阳洁

10月16日，一批农用机械设备从乌鲁木齐国际陆港区中欧班列集结中心出发，在喀什换装公路运输，经伊尔克什坦口岸出口至乌兹别克斯坦，这是新疆发出的首趟出口铁公联运班列。

据乌鲁木齐海关介绍，在出口铁公联运新模式下，货物在启运地就可以完成整个出口通关环节的申报，在出境口岸无需另行申报、无需办理转关手续、无需进行二次装卸，只需一张单证一次换装就可以完成出口，通过“一单到底”申报实现“一箱到底”出境。新疆这趟铁公多式联运班列，出口货物申报数据项整体减少大约30%，出口时间可节省3天左右。

“通过海关全程智能化便利化的监管，实现了物流提质降本增效，为乌鲁木齐国际陆港区打造多式联运物流枢纽提供了有力保障。下一步我们将加强与陆路口岸的合作，加大该模式的推广力度，持续创新物流服务模式。”新疆国际陆港（集团）有限责任公司董事、总经理李刚介绍。

同一天，采用出口铁公联运新模式的班列分别从西安、乌鲁木齐、昆明、青岛、深圳等五地始发。此前，海关总署会同国铁集团共同优化铁公联运业务海关监管和物流组织模式，同步部署上线运行海关多式联运系统功能与铁路95306平台国际多式联运功能，实现海关监管一单贯通、全程物流一次承运。

“相比转关模式，多式联运业务模式下数据项申报数量减少了30%左右，企业申报也更加便捷了。”中外运深圳国际物流有限公司经理宋浩文介绍，“多式联运海关监管模式实施后，深圳海关指导我们办理多式联运数据传输申请。以中吉乌铁公联运为例，铁路运输到达喀什北站后，直接通过公路运输至口岸离境，无需通过汽车先转运至公路监管场所办结海关手续后再离境，可节省2—3天通关时间。同时，多式联运业务模式支持货物在主管地办结海关手续并一次性申报境内全程物流信息，还可以根据物流实际临时申请新增换装地，物流组织形式更加灵活，有助于我们高效开展集货。”

海关总署口岸监管司负责人介绍，海关总署与国铁集团密切配合，聚焦国际多式联运卡点、堵点，在充分调研论证的基础上，优化海关监管模式和全程物流组织，将海关监管顺势嵌入国际多式联运物流链，对海关物流监管系统、铁路95306平台进行技术升级，进一步深化双方信息共享，为提高多式联运运输效率奠定基础。下一步，海关总署将密切关注出口铁公联运模式的应用情况，将在铁公联运稳定试运行基础上逐步完善并扩大至其他类型的进出口联运监管模式。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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