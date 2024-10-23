本报记者 邱海峰

10月22日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，今年以来，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现较强韧性，市场预期和交易总体理性有序，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。国家外汇局将扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作，进一步加大对实体经济的支持力度，促进经济持续回升向好。

外汇收支形势总体稳定

国家外汇局10月22日公布的数据显示，2024年1至9月，银行代客累计涉外收入52594亿美元，累计对外付款52566亿美元；银行累计结汇16762亿美元，累计售汇17975亿美元。

李红燕表示，今年以来，中国外汇收支形势总体稳定。具体看，外汇收支状况主要呈现5个特点。

跨境资金恢复净流入。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，其中一季度小幅顺差，二季度转向逆差，三季度恢复顺差。主要构成上，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序。

结售汇趋向基本平衡。前三季度，结售汇总体呈现逆差，主要是二季度逆差扩大；三季度重新回到均衡水平，其中9月份恢复顺差，结汇上升、售汇基本稳定。

近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性。前三季度，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为62.1%，衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为68.9%。其中，8至9月结汇率为66.4%，较前7个月上升5.7个百分点，8至9月的售汇率为66.7%，较前7个月下降2.8个百分点。境内主体汇率预期总体平稳，外汇交易保持理性有序。

外汇市场交易比较活跃。前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。其中，即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元，衍生品交易市场占比为66.4%，较2023年同期上升3.7个百分点。

外汇储备规模保持基本稳定。9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。

外资持续净增持境内债券

今年以来，外资持续净增持境内债券。李红燕介绍，截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。

“目前，境外投资者投资境内资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。”李红燕说。

一方面，中国经济基本面稳中向好，提供了良好的宏观环境；中国完善高水平开放，提供了良好的政策环境。另一方面，人民币资产具有非常好分散风险的多元配置效果，提供了良好投资价值。中国已经建成了比较齐全和有深度的金融市场体系，债券市场、股票市场当前的规模均位居全球第二，人民币的币值稳定、资产多样，在全球范围内还具有比较独立的收益表现，这有助于全球投资者资产配置多元化和分散风险。同时，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步提升，国际影响力逐步增强，是全球投资者多元化资产配置的重要选择。

“总体看，外资配置人民币资产有助于丰富境内市场参与主体、提高市场的流动性，促进境内资本市场更加活跃和国际化发展。”李红燕说，国家外汇局将不断提高投资便利化水平，营造良好的投资环境，推进金融高水平对外开放，积极支持境外投资者参与境内资本市场。

外债有望保持平稳发展态势

一国对外债务是理论和实践中都比较受关注的一个问题。对于当前中国外债规模的变化，该怎么看？

国家外汇局国际收支司司长贾宁介绍，根据债务形成方式，可以将我国外债分为两类。第一类是企业、银行等部门从境外融资形成的对外债务，是充分利用国内国际两个市场、两种资源的客观结果，与跨境贸易和投资发展直接相关。第二类是外资购买境内债券形成的对外债务，反映全球投资者对人民币资产的配置需求。

“近年来，随着人民币对外吸引力增强，第二类成为我国外债增长的主要渠道。”贾宁说，今年上半年，我国外债规模稳步提升。截至6月末，外债余额为2.54万亿美元，较2023年末增加971亿美元，增幅为4%。从初步统计数据看，三季度外债规模总体稳定。

贾宁说，我国外债规模总体适度、偿债风险较低。一是外债规模与经济发展基本匹配；二是外债偿付风险可控，负债率、偿债率、债务率、短期外债与外汇储备之比等4个指标均在国际公认的安全线以内；三是外债结构持续优化，外债期限错配和币种错配风险可控。

“展望未来，我国外债有望保持平稳发展态势。”贾宁说，随着中国经济回升向好，金融市场开放稳步推进，人民币资产配置功能持续显现，外资投资人民币债券将保持增长。同时，中国对外贸易投资潜力持续释放，叠加美欧等发达经济体降息推动外部融资成本回落，企业等部门借用外债需求将逐步回升。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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