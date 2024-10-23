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中国绿色交通令世界刮目相看

严 冰 宋佳航 亓康硕
2024年10月23日06:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第十六届国际交通技术与设备展览会上，观众在参观共享电助力单车。
　　张秀科摄（人民图片）

　　第十六届国际交通技术与设备展览会上，观众在中国交建展位参观“太湖生态清淤工程”模型。
　　杜建坡摄（人民图片）

　　第十六届国际交通技术与设备展览会上，观众在参观“大桥海风”号风电安装船。
　　杜建坡摄（人民图片）

　　在智利首都圣地亚哥，一辆新能源公交车行驶在街头。这条路线的十辆双层新能源公交车由中国制造。近年来，中国制造的新能源汽车不断进入智利市场，凭借绿色环保的特点和先进科技的应用广受当地民众的青睐。
　　新华社记者 辛悦卫摄

　　“中国交通将继续坚持与世界相交、与时代相通，推进全球交通合作，促进全球互联互通，为保障全球物流供应链稳定畅通、推动世界经济发展发挥积极作用。”交通运输部部长李小鹏在日前举行的全球可持续交通高峰论坛（2024）上表示，中国将紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，推动可持续交通事业发展。

　　本届论坛以“可持续交通：物流联通世界”为主题，1000多名来自海内外各界交通领域人士汇聚一堂，共商可持续交通发展大计。

　　近年来，中国在交通领域的绿色低碳转型取得了积极进展。就在论坛开幕前，第十六届国际交通技术与设备展览会在北京首钢园举办。展会上，多家展商展示了最新的绿色交通技术和创新成果，向国内外观众呈现了中国在绿色交通领域的深刻变革。

　　从绿色运输的独特魅力，到低碳转型的中国方案，再到引领推动国际合作，中国绿色交通的发展令世界刮目相看。

 

　　魅力十足——

　　绿色转型加速进行

　　金秋时节，渤海湾畔，天津港第二集装箱码头内一片忙碌。在全球可持续交通高峰论坛举行期间，多位外宾代表赴码头观景平台，近距离观看全自动化轨道桥装卸作业、无人驾驶电动集卡作业等实况。

　　外宾参观的这座七彩智港是全球首个“智慧零碳”码头。该码头的设施设备全部采用电力驱动，由“风光储荷一体化”系统实现绿电供能的自给自足。其绿色、循环、零碳、高效等特点受到了各界关注。参观过码头的一位西班牙记者说：“天津港C段集装箱码头无人自动化运转让人耳目一新，它的‘智慧零碳’更是让人眼前一亮。”

　　作为陆海交汇的枢纽，港口不仅吞吐万物、联通世界，更以绿色发展引领未来。在传统港口向智慧绿色港口转型的大趋势下，天津港是中国绿色港口乃至绿色发展的一个生动缩影。

　　除了海陆空的交通巨擘，绿色交通的魅力还深入到交通网络的“毛细血管”中。

　　笔者走进国际交通技术与设备展览会，在滴滴展区，几款青绿色的新车型吸引了众多观者的目光。其中，共享电助力单车EM2.0搭载了轻量化电池和助力传感器，当骑行达到一定速度时，电助力会自动介入，既让用户骑行更轻松，还能更省电。值得一提的是，滴滴青桔电单车VM6.0不久前凭借优异的综合表现，斩获享有“设计界奥斯卡”之称的红点设计大奖，据悉，该奖项是国际公认的全球顶级工业设计荣誉之一。

　　从短途骑行到长途出行，公共交通运输也展现出非凡的魅力。在北京，新能源公交车占比已接近94.7%，成为全世界最大的“清洁公交车队”。放眼全国，新能源公交车占比超过八成，公共领域车辆全面电动化不断提速，以公共汽车为代表的公共交通建设备受瞩目。世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森表示，中国很多城市拥有良好的公共交通设施，很多人越来越倾向于选择绿色出行。“我记得第一次在中国乘坐高铁，那种感觉真是太棒了！”中国铁路电气化率达75.2%，电气化里程居世界首位，能耗强度指标远低于其他主要铁路国家。铁路在综合交通运输体系中的骨干作用日益增强，成为快捷高效、节能环保的绿色交通典范。

　　绿色交通正为人们的生活带来更多可能性。近日，备受瞩目的318国道川藏超充绿廊全线贯通。据介绍，全线一共设置23个超快充充电站，为新能源车主解决了充电难题，提升了公路服务品质。

　　绿色交通也在积极拓展新产业布局，激发经济活力。在国际交通技术与设备展览会上，云南交投集团召开了“发展绿美通道经济·打造新质生产力”新闻发布会。近年来，云南交投集团成功创建小沙坝、龙江特大桥等一批国家3A级以上景区，重点打造星云湖等一批旅游主题特色服务区，路衍经济全面开花。

　　“中国在绿色交通领域做得非常好，并以自身发展为世界提供了新机遇。”国际道路运输联盟理事哈姆迪·艾登在访问中国后表示，对中国在可持续交通领域取得的成就印象深刻。

　　中国交通领域的绿色转型还在加速进行中。《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中明确提出，“推进交通运输绿色转型”。优化交通运输结构，建设绿色交通基础设施，推广低碳交通运输工具。大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。推动船舶、航空器、非道路移动机械等采用清洁动力，加快淘汰老旧运输工具，推进零排放货运，加强可持续航空燃料研发应用，鼓励净零排放船用燃料研发生产应用。到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。

　　未来，中国的绿色交通将向世界展现更多变革与可能。

　　向绿而行——

　　减碳行动引发关注

　　放眼世界，交通领域是最大温室气体排放源之一，减排难度不容小觑。中国在绿色转型方面展现出的前瞻性与行动力，让绿色交通的“中国解法”备受关注。

　　笔者继续在国际交通技术与设备展览会前行，在中国交通建设展台，一个清淤装备模型吸引了笔者的目光。

　　这是由中交集团自主研发建造的一体化清淤船“太湖之星”模型。“太湖之星”是目前世界环保疏浚智能化水平最高的一体化清淤船。为实现绿色低碳，该船采用了油电结合的双动力系统。目前，“太湖之星”正开足马力在太湖开展清淤作业，会在60个月的工期内清淤超800万立方米，让太湖重现碧波美景。

　　“太湖之星”将生态清淤、除杂调节等全流程工艺全部“搬”到水面上，为世界首创，技术难点多且少有案例可以借鉴。相关人员表示，太湖的治理是长期的，持续推动疏浚装备在清洁化、智能化的道路上继续前行，将是发展重点。

　　展位上不仅展示了前沿的“靓科技”，也体现了企业对于绿色转型的责任与决心。例如，京东物流在展区中展示了仓储、物流运输、包装材料、工作生活等多个环节中减碳的创新举措，充分体现了企业在环境、社会和公司治理（ESG）方面的责任担当。

　　大会期间，京东物流还联合迪卡侬物流中国、蒙牛集团等知名企业及多家环保组织，在交通运输部中国国际可持续交通创新和知识中心见证下，共同发布“气候与低碳转型伙伴倡议”，建设绿色可持续未来。

　　自“双碳”目标提出以来，交通运输及相关领域企业积极践行绿色低碳发展。在自主创新和新质生产力的强劲驱动下，交通设备变得更加环保，引来海外市场的关注。

　　“如果没有中国造船企业的帮助，我们的绿色转型是不可能完成的。”挪威礼诺航运公司首席运营官塞布约恩·达尔说。礼诺航运是国际知名滚装船运输服务商。近年来，公司决定绿色转型，为此向中国造船企业订购了多艘使用清洁能源天然气的滚装船。绿色船舶“中国造”的趋势引人注目。据悉，今年前三季度，中国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，实现了对主流船型的全覆盖。

　　交通要更环保，出行也要更低碳。2023年发布的《中国公众低碳意识与低碳行为网络调查报告》显示，中国公众对气候变化和低碳生活知晓率已处于较高水平，分别达81.1%和86.7%。随着绿色出行理念愈发深入人心，在加强人行步道和自行车专用道等城市慢行系统建设外，新能源交通工具受到国人的青睐，车水马龙间涌起一股股“绿色潮流”。

　　最亮眼的成就莫过于中国的新能源汽车。中国汽车工业协会的统计数据显示，2023年，中国新能源汽车产销保持快速增长，分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。目前，中国汽车制造商的电动汽车产量占全球电动汽车产量的一半以上。十年来，中国新能源汽车产销量增长约126倍，连续9年产销量位居全球第一。今年7月，新能源乘用车零售销量首次超过传统燃油乘用车，正在成为市场主流。

　　中国新能源汽车不仅走进国内的千家万户，还走出国门，深受全球消费者喜爱，在多个国家新能源汽车市场销量中位居前列。“中国电动汽车在设计理念、用户体验等方面拥有竞争优势，得到消费者认可。”匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦如是说。西班牙媒体报道称，中国新能源汽车质量上乘，几乎一半的西班牙人会考虑购买中国汽车作为他们的下一辆汽车。世界经济论坛的一篇文章表示，中国汽车产业在电动化转型进程中表现突出，未来在电动汽车领域将继续保持快速增长势头。

　　从城市公交、出租汽车、物流配送、邮政快递，到机场、铁路货场、重点港口，新能源的应用领域逐步扩大，为交通绿色转型提供了源源不断的新动能。交通能源绿色转型的步伐不断加快、质量不断提升。在全球可持续交通高峰论坛上，国家铁路局局长费东斌提到，9个型号的新能源铁路机车已成功下线，今年将实施200台新能源机车替代，推动老旧型铁路内燃机车更新，减少燃油消耗。中国南方航空集团副总经理吴榕新介绍，南方航空形成了飞机绿色飞行、节能减排、降低地面能耗、旅客绿色出行的绿色发展模式。近日，南航首班可持续航空燃料应用试点的商业航班于北京起飞，开启南航绿色发展的新篇章。

　　怀抱绿色愿景，中国正坚定不移地向着可持续的未来迈进。

　　惠及世界——

　　共同创造低碳未来

　　绿色不仅是中国发展的鲜明底色，更为全球可持续发展增添亮色。李小鹏表示，在实现自身发展的同时，我们坚持“交通天下”，不断深化对外开放合作，与世界各国一道，共同推进可持续交通发展。

　　作为世界上最大的发展中国家，中国承诺用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。中国减排对全球的贡献有目共睹，联合国秘书长气候行动特别顾问塞尔温·哈特近日称赞，中国为助力全球绿色发展作出了突出贡献。

　　作为国际舞台上绿色低碳转型的领军者、能源转型国际合作的促进者、全球能源和气候治理的贡献者，中国在交通领域的国际合作表现十分卓越，正与各国携手共创绿色交通发展新图景。

　　凭借高科技产品与高水平工程，中国绿色交通发展正在惠及更多国家。

　　正在举行的第136届中国进出口商品交易会（广交会）上，一款全球首发的光伏储能客运三轮车吸引众多关注，这款车为充电设施不够完善、但日照时间较长的国家而设计，收获了不少海外订单。

　　近年来，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”产品出口快速增长，2023年，“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关，为全球交通系统电气化和绿色低碳转型提供了技术和设备基础。正如基塞伊·佐尔坦所说，中国企业生产的许多高科技产品品质一流，具有价格优势和服务优势。

　　中国在绿色基础设施建设方面的表现也十分亮眼。从中老铁路的优化选线、强化环保，到中欧班列的节能减排、低碳货运，再到中巴经济走廊的清洁电能、资源节约……中国与共建“一带一路”国家持续深化务实合作，加快建设绿色丝绸之路。

　　近年来，中国技术、中国经验也在全球舞台上展现出强大的自信和影响力，吸引了海外目光。

　　在全球可持续交通高峰论坛上，各国对中国推进可持续交通的技术合作充满期待。据乌兹别克斯坦交通部部长伊尔霍姆·马赫卡莫夫介绍，全球可持续交通高峰论坛展出了交通领域的人工智能、大数据和区块链等新技术，乌兹别克斯坦是这些新技术的受益者。尼泊尔副总理兼财政部部长比什努·普拉萨德·鲍德尔谈到，中国的可持续交通领域有非常卓越的技术和发明，尼泊尔作为友好邻邦，希望能够从这些卓越的研究和发展中受益。泰国电动汽车协会副会长素罗·桑尼表示，中国作为全球电动汽车领域的领先者，在应对全球气候变暖方面作出了重要贡献。

　　国际能源署署长法提赫·比罗尔指出，中国向其他国家提供的相关服务和支持，显著提升了清洁能源技术在全球范围的可及性，降低了全球使用绿色技术的成本。

　　中国的绿色技术和经验不止惠及发展中国家，也受到发达国家的青睐。近日，西班牙和挪威两个欧洲国家的首相接连访华，深化和拓展绿色合作是访问期间的重要议题之一。挪威首相斯特勒在访华期间说，中国近年来在新能源技术领域发展迅速，挪方希望在绿色发展、应对气候变化、新能源汽车等领域扩大对华合作。

　　据德国《商报》报道，中国拥有大量充电技术专利，在专利申请方面的“数量和专有技术令人印象深刻”。中国汽车制造商、供应商、大学和初创企业组成的密集网络在充电技术专利领域占据领先地位。宝马、奥迪、大众等车企正通过寻找中国供应商、与中国电动汽车公司成立合资企业、共同研发新型电动汽车等方式开展合作。

　　中国作为负责任的大国，在参与引领全球交通治理体系改革和建设上，始终彰显着大国担当。

　　在全球可持续交通高峰论坛部长论坛上，20多个国家交通部长分享了全球交通治理方面的经验，发表了具有前瞻性和建设性的见解。会上，中国提出的《全球可持续交通高峰论坛发展愿景》（《北京愿景》），得到全体参会国家积极响应和支持。“加快全球交通绿色低碳转型，助力形成行业绿色低碳发展方式，推动绿色可再生能源在交通运输领域的应用”成为与会国家的共识。

　　第三届“一带一路”国际合作高峰论坛互联互通高级别论坛、上海合作组织成员国交通部长第十次会议、首届上合组织国际交通论坛……中国在交通发展领域与有关国家的交流合作持续走深走实。此外，中国还深度参与全球交通治理，在国际民航组织、国际海事组织等国际机构中，中国发挥着越来越重要的作用。在国际交流的舞台上，中国的方案卓有成效，中国的倡议掷地有声。

　　“志合者，不以山海为远。”中国不仅积极推动交通运输向绿而行，也以自身发展为世界创造新机遇，让可持续交通成果惠及世界各国人民。绿色出行之路，中国将越走越宽阔。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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