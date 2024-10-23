人民网记者 乔雪峰

10月20日上午，今年首趟“中欧班列——进博号”顺利抵达上海铁路物流中心闵行货场中储专用线，这是进博会参展展品连续4年通过中欧班列直达上海。

据了解，该班列从德国杜伊斯堡发车，途径波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，经阿拉山口铁路口岸入境，全程运行11000多公里，用时21天，承运货物76个标箱，货值近1亿元人民币。

“今年以来，中欧班列开行量质齐升，反映了我国外贸稳中向好的态势。”国铁集团相关负责人表示，我国铁路部门充分发挥国际和国内协调机制作用，积极推动中欧班列高质量发展。

记者从国铁集团获悉，今年1至9月份，中欧班列累计开行14689列，发送货物157.1万标箱，同比分别增长13%、11%，其中9月份开行1633列，发送货物17.1万标箱，同比分别增长15%、12%。值得一提的是，今年以来，中欧班列已连续7个月单月开行数量突破1600列。

据该负责人介绍，今年，我国铁路部门加强国内主要口岸和后方通道扩能改造，西、中、东三条运输主通道运输能力大幅提升。协调沿线国家铁路口岸站压缩作业时间，提高口岸通行效率。积极参与跨里海国际运输走廊建设，跨里海中欧班列实现常态化开行。

2011年，中欧班列前身“渝新欧”国际铁路联运大通道正式运行，从重庆出发，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰，最终到达德国杜伊斯堡。一端连着长江黄金水道，一端连着欧洲大陆，中欧班列（渝新欧）构建了一条横贯东西、全长1.1万公里的陆上国际物流大通道，降低了我国与欧洲大陆之间货物运输成本。

从最初的每月仅开行1列，到每天开行超10列；从最初装载单一的产品，到如今涵盖上千种货物……如今，中欧班列（渝新欧）搭建起四通八达、畅通全球的国际大通道。

据了解，中欧班列装运的货物日益丰富，除了广受欢迎的义乌小商品、苏南纺织品、服装外，更具产品竞争力和高附加值的光伏组件、汽车配件、机械装备等也不断进入欧洲市场。返程的货物品类也从早期的木材、汽车零配件等逐步扩展到机电产品、食品、医疗器械、机械设备、酒类等，实现了多样化发展。目前，中欧班列运输的货物品类达53大类5万余种，综合重箱率稳定在100%。

如今，新时代的“钢铁驼队”已跑过10余年，以更快速度、更低运价、更强集结能力，吸引越来越多的企业选择中欧班列运输货物。

驰骋不息的中欧班列快速发展、量质齐升，通达欧洲25个国家226个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，运输服务网络基本覆盖亚欧全境，一大批国际贸易、供应链服务等企业在沿线区域落地生根，中欧班列为保障产供链稳定、促进中欧经贸往来注入了新动能，成为满载发展机遇的“黄金列车”。

该负责人表示，下一步，国铁集团将聚焦服务高质量共建“一带一路”，持续提升中欧班列运输效率和品质，为促进中欧经贸往来、服务我国高水平对外开放提供有力支撑。

(责编：郭思邈、高雷)

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