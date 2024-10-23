原标题：水滴公司荣获香港品质保证局“ESG Connect 指导机构先锋大奖”

10月18日，由中国香港品质保证局（Hong Kong Quality Assurance Agency, HKQAA)主办的香港品质保证局三十五周年专题论坛暨“香港绿色和可持续金融大奖 2024”颁授典礼在香港举行。论坛以“可持续金融、ESG及气候适应”为主题，旨在推动金融行业的创新与转型，促进全球经济的可持续发展并加强国际间的交流与合作。香港政商界人士、内地及香港上市公司代表、ESG领域专家等来自不同行业的800余名嘉宾出席活动。香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许正宇及创新科技及工业局副局长张曼莉担任主礼嘉宾；前联合国秘书长（2007-2016）潘基文担任论坛的特邀主题演讲嘉宾。水滴公司作为HKQAA ESG Connect计划指导机构，受邀出席典礼并荣获“ESG Connect 指导机构先锋大奖”。

香港品质保证局于2023年推出“HKQAA ESG Connect ”计划，致力于引领不同类型机构，共建ESG生态圈，鼓励更多企业实践ESG，自愿披露ESG举措，并与利益相关者建立互动，进一步为社会可持续发展作出贡献。水滴公司今年首次参与“HKQAA ESG Connect计划”并成为指导机构，获颁的“ESG Connect 指导机构先锋大奖”也彰显了水滴作为ESG Connect计划成员致力于向业界分享宝贵经验，发挥自身影响力推动 ESG发展、促进 ESG 生态圈发展的杰出贡献。

水滴公司国际化事业部相关代表出席典礼并分享了公司在环保降碳、合规经营、公益实践等方面的ESG发展经验。水滴公司自创立以来始终秉持着“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”的创业初心与使命，致力于为人民群众提供优质普惠的保险和健康服务解决方案，近年在ESG的各个领域均有创新和探索：在科技创新方面，水滴持续探索大数据、人工智能和区块链等技术在产业价值链的运用；在社会责任方面，水滴聚焦大病救助，发挥产品、技术优势，助力建设包容社会；在环境保护方面，作为“民营企业绿色低碳发展联盟”的创始成员企业之一的水滴积极响应“双碳”战略，倡导绿色办公，减少自身运营碳排放，通过环保公益倡导让更多人加入到低碳环保的队伍中。

在支持促进 ESG 生态圈发展方面，水滴公司积极参与ESG相关社群与活动，推动ESG持续发展。作为联合国全球契约组织(UNGC)的成员，积极参与交流学习活动，陆续参加了气候雄心企业加速器(CAA)项目、性别平等目标（TGE）加速器项目，是第一期通过CAA项目的中国企业之一；2023年度，水滴荣获“2023福布斯中国ESG创新企业”、第十三届香港国际金融论坛“最佳上市公司 ESG 责任进取奖”等荣誉；2024年，连续第二年入选北京民营企业“社会责任”百强榜单，凭借参与“海惠帮”多层次医疗救助信息平台建设及公司在公益慈善领域实践，荣获2024慈善大典“年度慈善项目”与“年度慈善榜样”两项荣誉。

未来，水滴公司将继续坚守创业初心，坚持高质量发展，践行ESG管治、提升ESG水平、发力ESG建设。在完善公司治理、强化科技创新、推动绿色低碳、组织公益慈善等方面积极行动，锐意进取，反哺社会，将企业自身发展与国家战略和行业进步同频共振，整合内部资源、携手外部伙伴，加强利益相关方沟通，贡献水滴力量，与合作伙伴共同构筑更加可持续的美好未来。

(责编：曹淼、李源)

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