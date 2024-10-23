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央企前三季度投资战略性新兴产业1.4万亿元

2024年10月23日08:39 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者黄盛）国务院国资委日前数据显示，今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%。据介绍，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。

近年来，中央企业布局战略性新兴产业取得积极进展。国务院国资委数据显示，2018年到2023年，中央企业战略性新兴产业投资规模由0.7万亿元增长至2.18万亿元，占全部投资比重由12.8%提升至35.2%，投资规模增长204.8%，年均增长率24.97%，有力带动产业结构升级和产业链融通发展。

业内人士表示，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是国家培育发展新动能、打造未来新优势的关键领域。国务院国资委先后启动央企产业焕新行动和未来产业启航行动，积极研究出台一揽子支持政策，并筹备设立专项基金，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业。

“可以从功能价值与经济价值两个维度来审视央企投资布局战略性新兴产业。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，投资布局战略性新兴产业并非财政补贴行为，因此央企可以追求合理的投资回报率，实现国有资产保值增值。这就要求央企避免一哄而上、盲目投资、重复建设的现象，在项目尽调、论证、风控过程以及募投管退等方面与市场实现接轨，提升投资质量和产出效率，以提高战略性新兴产业投资的经济价值。

“平衡经济价值与功能价值，本质上是央企如何兼顾经济责任、政治责任与社会责任。”吴刚梁表示，实践中，经济责任比较容易考核与评价。但是，政治责任、社会责任等功能价值考核不容易量化。因此，当前需要加快探索建立功能价值的评价体系，特别是战略性新兴产业投资项目对科技创新、转型升级、产业链带动效应，以及当地招商引资、经济增长、国有资本布局优化等方面的影响与作用，应该得到全面合理的反映，以更加客观地体现央企布局与发展战略性新兴产业的功能、成果。

国务院国资委相关负责人表示，下一步，将继续健全新兴产业培育机制，优化保障支持政策，推动一批重大成果落地，不断催生新产业、新模式、新动能。

(责编：郭思邈、高雷)
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