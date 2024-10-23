人民网北京10月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第20号台风“潭美”（热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5点钟位于菲律宾马尼拉偏东方向约395公里的西北太平洋洋面上，就是北纬15.3度、东经124.6度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径160-270公里。

预计，“潭美”将以每小时20公里左右的速度向西北转偏西方向移动，强度逐渐增强，并向菲律宾吕宋岛东北部沿海靠近，将于23日夜间至24日白天穿过吕宋岛北部，并于24日傍晚前后移入南海东部海面。

大风预报：23日08时至24日08时，受冷空气和台风“潭美”的共同影响，巴士海峡、台湾以东洋面、台湾海峡、东海大部、南海北部和中部海域、北部湾、浙江沿海、福建沿海、广东沿海、海南岛沿海、台湾岛沿海将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中，福建沿海、台湾岛西部沿海、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东部的部分海域风力可达9-10级、阵风11-12级。

降水预报：23日08时至24日08时，台湾岛东部有大到暴雨，局地大暴雨（100-180毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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