孟 珂

原标题：A股市场回购潮起 多家公司上调回购价上限

A股市场回购热情持续升温。Wind数据显示，9月24日至10月22日，A股市场共有500家上市公司发布回购公告。同时，部分上市公司调高了原回购方案拟定的回购股份价格上限。

据《证券日报》记者不完全统计，10月1日至22日，已有金固股份、卡倍亿、长江材料、凯发电气、旺能环境、方大炭素和山鹰国际等7家A股公司上调回购股份价格上限。

例如，金固股份发布公告称，本次回购股份价格上限由7.84元/股调整为12.15元/股；长江材料称，本次回购股份价格上限由14.00元/股（含）调整为17.50元/股（含）；凯发电气表示，本次回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过7.87元/股（含）调整为不超过15元/股（含）。

调整回购股份价格上限的原因主要包括“股票价格持续超出回购股份价格上限”“资本市场变化情况及公司股价变化”等。

“越来越多的上市公司上调回购股份价格上限，有助于增强市场信心、提升股东价值、优化资本结构、促进长期投资、改善市场流动性等。”东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示，上市公司回购热情高涨，表明管理层认为公司估值仍然被低估，反映出其对宏观经济和公司未来发展的信心。

值得关注的是，10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。同日，中国证监会表示将积极配合中国人民银行做好股票回购增持再贷款政策工具的落地实施。

刘祥东认为，设立股票回购增持再贷款会刺激回购热情，一方面，上市公司和主要股东能够以较低的融资成本获得资金，用于回购和增持股票，降低财务压力；另一方面，政策的出台向市场传递出积极信号，表明监管部门对资本市场的支持态度，这有助于提振投资者信心，推动市场平稳健康发展。

当前已有23家A股上市公司发布公告，表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函或达成合作意愿，将使用贷款资金进行回购或增持。

“A股公司首批回购增持贷款的实施，不仅是对上市公司新增低成本流动性支持，更有助于提升市场信心，稳定市场预期，促进市场的健康发展。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，上市公司回购和增持股票有助于优化资本结构，也有助于上市公司长期健康发展。

(责编：罗知之、陈键)

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