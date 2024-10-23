寇佳丽

原标题：多地外资项目签约落地 助推合作共赢之路更宽广

伴随全球经济格局的不断调整，外资项目已成为促进国际交流合作、助力我国经济高质量发展的重要力量。今年以来，外资项目在我国海口市、张家港市、重庆市、盐城市等多个城市签约落地，投资金额大、涵盖领域广。

例如，重庆市人民政府官网于10月22日发布的消息显示，10月21日，重庆市与出席“国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会——重庆站”企业对接交流会在重庆悦来国际会议中心举行，六大外资项目在会上集中签约落地重庆，投资金额约75.7亿元。

外资项目的签约落地，不仅能为地方经济发展提供资金支持，带来可观的税收收入，还能提供大量就业机会，吸引人才聚集，助力当地产业链上下游协同发展。

“外资项目的建设与推进，往往伴随先进技术和先进管理经验的引入，对地方企业而言，这些都是很好的学习资源，有助于本土企业提升竞争力，实现更好发展。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示。

从高端制造业到现代服务业，从新能源汽车到生物医药，外资企业在华投资领域不断拓宽，外资项目质量日益提升，国内外企业受益、各产业健康成长的合作共赢道路越走越宽广。

记者梳理发现，今年以来，在华外资项目呈现出诸多显著特点。具体来看，外资项目在我国的地域分布更加广泛，更加注重长期合作与可持续发展，更看重高技术制造业。此外，产业集聚效应吸引外资项目的效果更加显著。

中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示，我国高技术制造业已经形成较为完整的产业链供应链体系，为外商投资打下了扎实的产业基础；作为全球最大的消费市场之一，中国对高新技术产品的需求正持续增长，外资企业看好其中的市场潜力与机遇，通过投资来分享发展红利。

我国高度重视外商投资与外资项目。不过，截至目前，外商在华投资仍面临行业准入限制、地方保护主义、知识产权保护力度有待提升等问题。

为进一步优化营商环境、扩大高水平对外开放，政策端已积极行动起来。国家发展改革委、商务部于2024年9月8日全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》（以下简称《负面清单》），自2024年11月1日起施行。《负面清单》进一步压缩了全国外资准入负面清单的限制措施，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示，伴随政府部门和社会各界的共同努力，我国营商环境定将向“优”而行，进一步解决好外资企业的“急难愁盼”，更好提升其投资信心和满意度，推动外资项目持续、广泛地在华落地，为我国经济高质量发展注入活力。

(责编：罗知之、陈键)

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