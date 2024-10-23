原标题：9月下旬以来外资净购入境内股票总体增加

10月22日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。

国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）副局长李红燕在会上表示，2024年以来，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险上升。我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

“下一步，外汇局将更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作，进一步加大对实体经济的支持力度，促进经济持续回升向好。”李红燕表示。

外资来华投资

逐步向好

外汇局数据显示，2024年前三季度，按美元计价，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元。按照美元计价，前三季度结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元。

据李红燕介绍，2024年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现以下几个特点：第一，跨境资金恢复净流入；第二，结售汇趋向基本平衡；第三，近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性；第四，外汇市场交易比较活跃；第五，外汇储备规模保持基本稳定。

“前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，其中一季度小幅顺差，二季度转向逆差，三季度恢复顺差。”李红燕表示，主要构成上，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序。

在外汇市场交易方面，外汇局数据显示，前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。其中，即期和衍生品交易量分别为10.18万亿美元和20.09万亿美元，衍生品交易市场占比为66.4%，该比例较2023年同期上升3.7个百分点。

外资配置人民币资产

意愿增强

今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。

外汇局数据显示，截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。

“受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。”李红燕谈到，目前，境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。一方面，我国经济基本面稳中向好，提供了良好的宏观环境；另一方面，我国完善高水平开放，提供良好的政策环境。此外，人民币资产具有非常好地分散风险的多元配置效果，提供了良好投资价值。

李红燕表示，总体看，外资配置人民币资产有助于丰富境内市场参与主体，提高市场的流动性，促进境内资本市场更加活跃和国际化发展。外汇局将不断提高投资便利化，营造良好的投资环境，推进金融高水平对外开放，积极支持境外投资者参与境内资本市场。

人民币汇率在双向波动中

保持基本稳定

今年9月份，美联储宣布降息50个基点，实行两年多的紧缩政策开始转向，中美利差有所调整。

“未来，美联储降息节奏和路径仍然存在不确定性，近期市场预期也紧跟美国经济数据变化在不断调整。从过去情况看，美联储的货币政策调整对全球金融市场会产生外溢影响。”李红燕谈到，我国的外汇市场运行虽然受到了波及，但总体是保持稳定的，主要得益于国内基本面的支撑作用。未来我国经济保持高质量发展、高水平开放持续推进，市场韧性进一步增强，外汇市场更有基础和条件保持稳定地运行。

谈及人民币汇率，李红燕表示，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8月份、9月份人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。

“外汇局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在着一些不确定、不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。”李红燕表示。

(责编：罗知之、陈键)

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