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央企引领股票回购与增持 强力提振市场信心

张 敏
2024年10月23日08:51 | 来源：证券日报
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原标题：央企引领股票回购与增持 强力提振市场信心

10月21日，“华润系”旗下江中药业宣布控股股东拟增持公司股份，华润材料董事长提议回购上市公司股份。此前，“招商系”旗下8家上市公司、“电科系”旗下5家上市公司也分别披露了回购或增持相关的公告。

央企控股上市公司在活跃资本市场、提振投资者信心方面肩负着重要责任，其积极开展股票回购增持，不仅彰显了对公司未来发展的信心，也进一步提振了市场信心。随着相关政策的逐步落地，未来，央企开展股票回购与增持有望持续升温。

一方面，股票回购增持再贷款的推出，提升了上市公司回购股份及控股股东等主要股东增持的能力。10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。其中提到，鼓励中央企业发挥带头作用。

首期3000亿元的股票回购增持再贷款总额度以及1.75%的年利率，为各类企业提供较低成本的增量资金，有望激发上市公司及主要股东分别开展回购、增持的积极性。截至目前，首批回购增持贷款已经落地，多家央企控股上市公司位列其中，这有望引领其他央企宣布新的股票回购增持计划。

另一方面，央企进行股票回购增持，是自身价值重塑的重要路径。截至10月22日，央企A股上市公司的数量为461家，总市值约为32万亿元，占全部A股上市公司总市值的33%。如何提升央企估值水平，一直是市场关心的热点。

今年年初，国资委表示，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核。8月份，证监会相关负责人表示，积极支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理。

2024年以来，央企已经在增持、回购中积极发挥引领作用。Wind数据显示，截至10月22日，央企A股上市公司已累计回购金额超90亿元；央企控股上市公司控股股东及其一致行动人等累计增持金额超70亿元。

可以相信，央企的这种引领作用必将化作资本市场信心的进一步提振，意义重大。

(责编：罗知之、陈键)
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