人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多重因素共同作用 消费市场活力满满

朱宝琛
2024年10月23日08:51 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多重因素共同作用 消费市场活力满满

今年以来，各地区各部门把促消费放在更加突出的位置，消费潜力加速释放，消费规模持续扩大，各类新业态新模式新场景不断涌现。

数据显示，前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为49.9%，拉动GDP增长2.4个百分点。前三季度，全国居民人均消费支出20631元，比上年同期名义增长5.6%，扣除价格因素影响，实际增长5.3%。这是多重因素共同作用的结果。

首先，“以旧换新”政策发挥乘数效应。今年7月份，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》发布，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。同时，各地纷纷出台相关实施方案。

一套政策“大礼包”，让消费品以旧换新的热度持续升温，对消费产生了积极的推动作用。以汽车领域为例，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的数据显示，9月份新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%；2024年前9个月零售713.2万辆，同比增长37.4%。

从消费者的参与度来看，商务部数据显示，截至10月15日，全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人，带动销售690.9亿元。

其次，服务消费市场潜力持续释放。今年以来，促消费政策措施逐步落地，服务消费需求有效释放。当前，我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费的模式、业态、场景不断创新，蕴含了不少积极因素。结合数据来看，前三季度，服务零售额同比增长6.7%，增速高于同期商品零售额3.7个百分点。

最后，新型消费持续发力,展现出蓬勃活力。新型消费是拉动消费增长的重要力量，是消费结构优化升级的重要方向。比如，直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。数据显示，前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点。

当前，我国市场活跃度稳步提升，总体保持稳定增长态势的消费市场，动力强劲，正持续推动着中国经济平稳运行。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企前三季度投资战略性新兴产业1.4万亿元
　　人民网北京10月23日电 （记者黄盛）国务院国资委日前数据显示，今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%。据介绍，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。…
中欧班列量质齐升 为外贸稳中向好提供有力支撑
　　10月20日上午，今年首趟“中欧班列——进博号”顺利抵达上海铁路物流中心闵行货场中储专用线，这是进博会参展展品连续4年通过中欧班列直达上海。 据了解，该班列从德国杜伊斯堡发车，途径波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，经阿拉山口铁路口岸入境，全程运行11000多公里，用时21天，承运货物76个标箱，货值近1亿元人民币。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部