朱宝琛

原标题：多重因素共同作用 消费市场活力满满

今年以来，各地区各部门把促消费放在更加突出的位置，消费潜力加速释放，消费规模持续扩大，各类新业态新模式新场景不断涌现。

数据显示，前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为49.9%，拉动GDP增长2.4个百分点。前三季度，全国居民人均消费支出20631元，比上年同期名义增长5.6%，扣除价格因素影响，实际增长5.3%。这是多重因素共同作用的结果。

首先，“以旧换新”政策发挥乘数效应。今年7月份，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》发布，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。同时，各地纷纷出台相关实施方案。

一套政策“大礼包”，让消费品以旧换新的热度持续升温，对消费产生了积极的推动作用。以汽车领域为例，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的数据显示，9月份新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%；2024年前9个月零售713.2万辆，同比增长37.4%。

从消费者的参与度来看，商务部数据显示，截至10月15日，全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人，带动销售690.9亿元。

其次，服务消费市场潜力持续释放。今年以来，促消费政策措施逐步落地，服务消费需求有效释放。当前，我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费的模式、业态、场景不断创新，蕴含了不少积极因素。结合数据来看，前三季度，服务零售额同比增长6.7%，增速高于同期商品零售额3.7个百分点。

最后，新型消费持续发力,展现出蓬勃活力。新型消费是拉动消费增长的重要力量，是消费结构优化升级的重要方向。比如，直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。数据显示，前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点。

当前，我国市场活跃度稳步提升，总体保持稳定增长态势的消费市场，动力强劲，正持续推动着中国经济平稳运行。

(责编：罗知之、陈键)

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